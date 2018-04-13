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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Прокуратура возбудила уголовные дела в отношении сотрудников таможни

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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В связи с недавними увольнениями в ГТК в структуре таможенного комитета будет создана новая система отбора сотрудников, планируется акцентировать внимание на патриотически настроенной молодежи как на потенциальных кандидатах

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане официально подтвердили возбуждение уголовных дел в отношении ряда должностных лиц таможенных органов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

"Органами прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений", — отмечается в указе президента по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы, подписанном в четверг.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
В Государственном таможенном комитете произошли кадровые перестановки
Ранее ряд неназванных источник в зарубежных СМИ отмечал, что Генеральная прокуратура страны начала проверку деятельности Государственного таможенного комитета (ГТК). Кроме того, в начале февраля этого года своей должности лишился председатель ГТК Муиджон Тохирий. На его место был назначен заместитель генпрокурора Узбекистана Муроджон Азимов.

В документе также говорится, что "полноценной реализации проводимых реформ препятствуют сохраняющиеся сложные процедуры и длительные сроки при прохождении таможенного контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов".

Кроме того, согласно указу, слабая организация межведомственного и международного взаимодействия в сфере мониторинга внешнеторговых операций не способствует эффективной реализации задач по пресечению контрабанды и ввоза контрафактной продукции, выявлению схем уклонения от уплаты таможенных платежей.

Фуры на таможенном посту
© Sputnik / Игорь Зарембо
Генпрокуратура проследит за упрощением таможенных процедур
Для исправления ситуации глава государства поручил председателю Государственного таможенного комитета создать принципиально новую систему отбора и расстановки кадров, нацеленную на привлечение всесторонне развитой и патриотически настроенной молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными качествами.

Также должно быть в корне изменено отношение сотрудников к службе, создана обстановка нетерпимого отношения ко всем проявлениям нарушения законности, сформирован здоровый климат в коллективе. Для этого в таможенных органах появятся механизмы всестороннего стимулирования кадров, самоотверженно несущих службу, а также привлечения к дисциплинарной и иной ответственности сотрудников, грубо нарушающих служебную дисциплину, требования законодательства.

Теги:
уголовное дело, Прокуратура, Узбекистан



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