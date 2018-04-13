Долой волокиту: в Узбекистане появится новая система таможенного контроля

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 июля 2018 года заработает абсолютно новая система таможенного контроля, основная на общепринятых международных нормах и стандартах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.
Сейчас получается, что предприниматель, который завозит товары, обязан доставить их с поста на границе под таможенным контролем до определенного таможенного терминала. После этого он передает документы таможенному брокеру, тот осматривает и оформляет груз. Все это время груз находится на таможенном складе хранения. Это создавало огромные неудобства для бизнеса.
Для сравнения, в прошлом году 2577, или 92% от всех грузовых таможенных деклараций были заполнены специалистами по таможенному оформлению. Стоимость этой услуги составляла от 1 МРЗП до 0,5% от стоимости товара. Еще один важный момент — таможенное оформление идентичных товаров по физическим характеристикам, качеству, производителю, коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в рамках одного внешнеторгового договора будет осуществляться путем предоставления периодических деклараций.
Ранее предприниматели были вынуждены декларировать каждую партию товара, поставляемую по единому контракту. Будет решена и проблема с получением разрешительных сертификатов на ввоз продукции. Сейчас бизнесменам приходится обращаться в различные органы для получения необходимых сертификатов и оплачивать отдельно каждое обращение даже в рамках одного контракта.
Кроме того, будет отменена выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории республики.