Долой волокиту: в Узбекистане появится новая система таможенного контроля

Предприниматели смогут заранее декларировать ввозимый в Узбекистан товар и распоряжаться им сразу после прохождения пунктов пропуска на границе

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане 1 июля 2018 года заработает абсолютно новая система таможенного контроля, основная на общепринятых международных нормах и стандартах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

Пожалуй, одной из самых важных для бизнеса станет возможность предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию республики. По действующему законодательству таможенное оформление осуществляется только по прибытии товара в страну.

Сейчас получается, что предприниматель, который завозит товары, обязан доставить их с поста на границе под таможенным контролем до определенного таможенного терминала. После этого он передает документы таможенному брокеру, тот осматривает и оформляет груз. Все это время груз находится на таможенном складе хранения. Это создавало огромные неудобства для бизнеса.

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С 1 июля предприниматель сможет заранее задекларировать товар до прибытия в Узбекистан и распоряжаться им сразу после прохождения пунктов пропуска на границе. Также участники внешнеэкономической деятельности получили право заполнять и представлять грузовые таможенные декларации в режиме онлайн без обращения к таможенным брокерам. Это серьезно удешевит процедуры оформления на таможне.

Для сравнения, в прошлом году 2577, или 92% от всех грузовых таможенных деклараций были заполнены специалистами по таможенному оформлению. Стоимость этой услуги составляла от 1 МРЗП до 0,5% от стоимости товара. Еще один важный момент — таможенное оформление идентичных товаров по физическим характеристикам, качеству, производителю, коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности в рамках одного внешнеторгового договора будет осуществляться путем предоставления периодических деклараций.

Ранее предприниматели были вынуждены декларировать каждую партию товара, поставляемую по единому контракту. Будет решена и проблема с получением разрешительных сертификатов на ввоз продукции. Сейчас бизнесменам приходится обращаться в различные органы для получения необходимых сертификатов и оплачивать отдельно каждое обращение даже в рамках одного контракта.

Однако с 1 июля все изменится. Теперь карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира, озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, сертификат соответствия, ветеринарный, гигиенический и экологический сертификаты на идентичные товары в рамках одного внешнеторгового договора будут выдаваться единожды, но не более чем на один календарный год.

Кроме того, будет отменена выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории республики.