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Азиатский банк развития понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2018 году

Spuntik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Эксперты банка отметили, что рост ВВП замедлился из-за девальвации национальной валюты

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) снизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2018 году до 5,5% с 6,8% в сентябре 2017 года, следует из обновленного доклада Asian Development Outlook.

АБР снизил прогноз экономики Узбекистана в 2019 году с 7,3% до 5,6%. Рост ВВП в 2017 году, по данным банка, составил 5,3%.

Машинный зал тепловой станции
© Sputnik / Сергей Кузнецов
АБР выделил Узбекистану почти полмиллиарда долларов на энергетику
Эксперты банка отметили, что рост ВВП замедлился из-за девальвации национальной валюты. При этом позитивная конъюнктура на внешних рынках позволит Узбекистану нарастить экспорт за счет увеличения поставок фруктов и овощей в Россию и Казахстан.

АБР по итогам 2017 года в связи с девальвацией курса сума повысил прогноз инфляции в Узбекистане в 2018 году с 12% до 16%, а в 2019 году — снизил с 14,4% до 14.

Напомним, Центробанк Узбекистана с 5 сентября 2017 года девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно покупать и продавать валюту по рыночному курсу. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%.

Теги:
Азиатский банк развития, Курс валют, Валовой внутренний продукт, Инфляция



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