Президент проверил, как внедряется кластерный метод в сельском хозяйстве

Общество с ограниченной ответственностью "Бек кластер" организовало теплицы на 100 гектарах земель в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с современной теплицей, организованной совместным предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба главы республики.

Компании "Бек кластер" выделили 18 тысяч гектаров площадей в Сырдарьинской области. Многопрофильный кластер организовал теплицы на 100 гектарах земель в Мирзаабадском районе. Здесь планируется заготавливать и экспортировать продукцию на 25 миллионов долларов в год.

Теплицы общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районе Пресс-служба президента Узбекистана

Выставка сельхозтехники в Сырдарьинской области Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 2 Пресс-служба президента Узбекистана Теплицы общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районе

"Шавкат Мирзиёев отметил необходимость применения научно обоснованных методов выращивания и хранения сельхозпродукции, уже сейчас призвал начинать поиск покупателей. Дал указания по локализации производства конструкций теплицы, подготовке специалистов по плодоовощеводству, организации научно-практического центра при данном кластере", — говорится в сообщении.

Президент также осмотрел сельскохозяйственную технику.