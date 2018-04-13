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Шавкат Мирзиёев во время поездки в Сырдарьинскую область

Президент проверил, как внедряется кластерный метод в сельском хозяйстве

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (16)
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Общество с ограниченной ответственностью "Бек кластер" организовало теплицы на 100 гектарах земель в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с современной теплицей, организованной совместным предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба главы республики.

Компании "Бек кластер" выделили 18 тысяч гектаров площадей в Сырдарьинской области. Многопрофильный кластер организовал теплицы на 100 гектарах земель в Мирзаабадском районе. Здесь планируется заготавливать и экспортировать продукцию на 25 миллионов долларов в год. 

  • Теплицы общества с ограниченной ответственностью Бек кластер в Мирзаабадском районе
    Теплицы общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районе
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Выставка сельхозтехники в Сырдарьинской области
    Выставка сельхозтехники в Сырдарьинской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Теплицы общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районе

"Шавкат Мирзиёев отметил необходимость применения научно обоснованных методов выращивания и хранения сельхозпродукции, уже сейчас призвал начинать поиск покупателей. Дал указания по локализации производства конструкций теплицы, подготовке специалистов по плодоовощеводству, организации научно-практического центра при данном кластере", — говорится в сообщении.

Президент также осмотрел сельскохозяйственную технику.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (16)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Сырдарьинская область, Агропромышленный комплекс, Глава государства



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