Президент проверил, как внедряется кластерный метод в сельском хозяйстве

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с современной теплицей, организованной совместным предприятием в форме общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба главы республики.
Компании "Бек кластер" выделили 18 тысяч гектаров площадей в Сырдарьинской области. Многопрофильный кластер организовал теплицы на 100 гектарах земель в Мирзаабадском районе. Здесь планируется заготавливать и экспортировать продукцию на 25 миллионов долларов в год.
- Теплицы общества с ограниченной ответственностью "Бек кластер" в Мирзаабадском районеПресс-служба президента Узбекистана
- Выставка сельхозтехники в Сырдарьинской областиПресс-служба президента Узбекистана
"Шавкат Мирзиёев отметил необходимость применения научно обоснованных методов выращивания и хранения сельхозпродукции, уже сейчас призвал начинать поиск покупателей. Дал указания по локализации производства конструкций теплицы, подготовке специалистов по плодоовощеводству, организации научно-практического центра при данном кластере", — говорится в сообщении.
Президент также осмотрел сельскохозяйственную технику.