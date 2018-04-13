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Центральный банк Республики Узбекистан

Зампредседателя Центробанка назначен Илхом Норкулов

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (175)
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Ранее Илхом Норкулов возглавлял департамент монетарной политики Центрального банка

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Указом президента Узбекистана заместителем председателя правления Центрального банка назначен Илхом Норкулов, сообщается на сайте регулятора.

Норкулов начал карьеру в ЦБ в 2010 году с должности главного экономиста, с 2013 по 2018 год возглавлял департамент монетарной политики Центрального банка.

Он получил степень бакалавра в Ташкентском Государственном экономическом университете по направлению "Международные экономические отношения". Степень магистра по направлению "Экономическое развитие" — в Университете Глазго (Великобритания).

Имеет опыт работы в системе Министерства экономики Республики Узбекистан и производственном секторе экономики.

Владеет русским и английским языками.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (175)

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Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Центральный банк, Отставки и назначения



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