Зампредседателя Центробанка назначен Илхом Норкулов

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Указом президента Узбекистана заместителем председателя правления Центрального банка назначен Илхом Норкулов, сообщается на сайте регулятора.

Норкулов начал карьеру в ЦБ в 2010 году с должности главного экономиста, с 2013 по 2018 год возглавлял департамент монетарной политики Центрального банка.

Он получил степень бакалавра в Ташкентском Государственном экономическом университете по направлению "Международные экономические отношения". Степень магистра по направлению "Экономическое развитие" — в Университете Глазго (Великобритания).

Имеет опыт работы в системе Министерства экономики Республики Узбекистан и производственном секторе экономики.

Владеет русским и английским языками.