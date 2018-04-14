UzAirways и S7 начинают выполнять рейсы из Ташкента в города Приморья

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" и российская авиакомпания S7 Airlines с 14 апреля начинают выполнять авиарейсы из Ташкента и Намангана (на востоке Узбекистана) в российские Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток.
Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика Узбекистана, перевозки будут осуществляться в рамках соглашения код-шеринга.
По данным авиакомпании, все рейсы выполняются через Новосибирск совместно с авиакомпанией S7 Airlines.
Рейсы из Ташкента в Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток будут выполняться с 14 апреля по понедельникам, четвергам, и субботам, из Намангана — по понедельникам, добавили в "Узбекских авиалиниях".
Ранее пресс-служба Минтранса РФ сообщила, что авиационные ведомства России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частот двусторонних рейсов. Была также подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах и вводятся новые направления.
По данным Госавианадзора Узбекистана, на летний период навигации достигнута договоренность об увеличении полетов до 86 частот в неделю с каждой стороны, в зимний — планируется увеличить полеты до 105 частот. До настоящего времени авиаперевозчики РФ фактически использовали 45 частот авиарейсов.