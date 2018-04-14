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UzAirways и S7 начинают выполнять рейсы из Ташкента в города Приморья

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Пассажиры, начиная с 14 апреля, получили возможность долететь из Ташкента и Намангана до самых отдаленных дальневосточных городов Российской Федерации - Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока и обратно

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии" и российская авиакомпания S7 Airlines с 14 апреля начинают выполнять авиарейсы из Ташкента и Намангана (на востоке Узбекистана) в российские Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика Узбекистана, перевозки будут осуществляться в рамках соглашения код-шеринга.

Самолет Ил-114-100
© Sputnik / Сергей Гавриленко
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"Узбекистон хаво йуллари" и S7 Airlines расширяют сотрудничество в рамках код-шер соглашения, благодаря которому пассажиры имеют возможность долететь из Ташкента и Намангана до самых отдаленных дальневосточных городов Российской Федерации — Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока и обратно", — говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, все рейсы выполняются через Новосибирск совместно с авиакомпанией S7 Airlines.

Рейсы из Ташкента в Южно-Сахалинск, Хабаровск и Владивосток будут выполняться с 14 апреля по понедельникам, четвергам, и субботам, из Намангана — по понедельникам, добавили в "Узбекских авиалиниях".

Ранее пресс-служба Минтранса РФ сообщила, что авиационные ведомства России и Узбекистана договорились о более чем двукратном увеличении частот двусторонних рейсов. Была также подписана дорожная карта по расширению коммерческих прав на договорных маршрутах и вводятся новые направления.

По данным Госавианадзора Узбекистана, на летний период навигации достигнута договоренность об увеличении полетов до 86 частот в неделю с каждой стороны, в зимний — планируется увеличить полеты до 105 частот. До настоящего времени авиаперевозчики РФ фактически использовали 45 частот авиарейсов.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан, Россия



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