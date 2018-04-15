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Узбекистан отправит в Иран хлопчатобумажную пряжу на миллион долларов

CC0 / pixabay
Экономика
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Стороны отмечают актуальность реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере и повышении объемов экспорта и импорта

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Дочка "Узтекстильпрома" внешнеторговая компания Uztextile Export заключила контракт на экспорт хлопчатобумажной пряжи в Иран стоимостью 1 миллион долларов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Договоренности об этом были подписаны в ходе узбекско-иранского бизнес-форума, прошедшего в Тегеране.

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Министерство внешней торговли Узбекистана
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"В рамках мероприятия узбекская делегация также провела переговоры с иранскими компаниями Taaha Trading, Eximpol, Baharan и Eleman. Была отмечена актуальность реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере, повышении объемов
экспорта и импорта", — отметили в "Узтекстильпроме".

Кроме того, узбекское предприятие Falakdan Najod (Бекабад, Ташкентская область) достигло предварительных договоренностей по экспорту готовых швейно-трикотажных изделий в Иран.

Со своей стороны, иранская Arsh Carpet, входящая в группу компаний Baharan, предложила реализовать в Узбекистане совместный проект по производству ковров.

Представители иранской компании прибудут в Узбекистан в мае для детального обсуждения проекта с участием руководителей профильных министерств и ведомств.

Отметим, что по итогам последних двух лет экспорт узбекской текстильной продукции на рынок Ирана достиг 26 миллионов долларов. В основном это хлопчатобумажные пряжа и ткани.

Страны намерены в ближайшие годы увеличить товарооборот с 250 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов, в том числе за счет существенного расширения торговли текстильной продукцией.

Теги:
Иран, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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