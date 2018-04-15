В Таджикистане упали цены после открытия узбекской границы

Узбекские торговцы стали осваивать для себя новый рынок сбыта, и местные жители уже отметили разницу

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Цены на продовольствие на рынке Худжанда существенно снизились после открытия узбекско-таджикской границы.

Как сообщает Sputnik Таджикистан, узбекские торговцы стали осваивать для себя новый рынок сбыта.

Местные жители уже отметили разницу. Так, морковь и лук можно купить по 1 сомони за килограмм, картофель стоит примерно 3,50 сомони, а свежая клубника — 15 сомони, тогда как еще на прошлой неделе она стоила дороже мяса.

Похожая картина наблюдается на рынках Согдийской области.

Килограмм огурцов стоит теперь 7 сомони (ранее 10 сомони), помидоры продаются за 14-20 сомони за один килограмм.

© Sputnik / Амир Исаев Узбекско-таджикское счастье без границ, или В гости со слезами на глазах

При этом продавцы отмечают, что в ближайшее время цены несколько увеличатся, так как на прилавки начнут поступать овощи и фрукты нового урожая.

Напомним, по итогам государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, состоявшегося в марте этого года, было подписано Соглашение о безвизовом режиме между двумя странами.