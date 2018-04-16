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Автобус в Самарканде

Узбекистан намерен вывести из эксплуатации старые автобусы

© Flickr / stefan_fotos
Экономика
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Речь идет о городских автобусах и микроавтобусах, которым более семи лет

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Узбекистан планирует принять ряд законодательных норм, которые предусмотрят поэтапный вывод из эксплуатации городских автобусов и микроавтобусов, срок эксплуатации которых превышает 7 лет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено Концепцией развития автомобильного транспорта до 2030 года.

Кругом старье

На сегодняшний день в республике работает свыше 6 тысяч автомобильных перевозчиков, имеющих в своем ведении около 115 тысяч лицензированных автотранспортных средств, в том числе 7801 автобусов, 3531 микроавтобусов, 36,6 тысячи микровенов "Дамас" и 22,7 тысячи линейных такси. При этом 20% перевозчиков приходится на город Ташкент.

При этом интересно, что из 4377 пассажирских маршрутов не работает 865 или около 20%, в том числе 422 автобусных маршрута и 443 маршрута маршрутных такси. Основная причина — нехватка автобусов и микроавтобусов, изношенность подвижного состава, обновление которого осуществляется несистемно и неритмично.

Низкопольный автобус большой вместимости MAN
Фото: пресс-служба компании MAN
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Из 7801 автобуса и 3531 микроавтобуса только 1641 (21%) и 264 (7%) имеют небольшой пробег от 1 до 3 лет. Еще 2580 (33%) автобусов и 1673 (47%) микроавтобусов имеют пробег от 4 до 7 лет, оставшиеся 3580 (46%) автобусов и 1494 (42%) микроавтобуса полностью изношены.

Важно, что износ автобусов, работающих в столице, такой же, как в целом по республике. Состояние микроавтобусов можно оценить как удовлетворительное: 17% имеют незначительный пробег от 1 до 3 лет, 63% — пробег от 4 до 7 лет, 20% — полностью изношены.

Долго ждать на остановке

По данным экспертов, в среднем по стране на 10 тысяч населения приходится 2,3 лицензированных автобуса, 1 микроавтобус и 12 "Дамасов", что является достаточно низким показателем. Например, в России обеспеченность автобусами на 10 тысяч населения составляет 11,7.

Кроме того, обеспеченность автотранспортом общего пользования в разрезе областей весьма неравномерна. Так, относительно высокий показатель наблюдается только в Ташкенте — 5,8 автобусов, 4,8 микроавтобусов.

Самая низкая обеспеченность автобусами в Сурхандарьинской области (1,1), а микроавтобусами — в Ферганской (0,1), Сурхандарьинской (0,2) и Самаркандской (0,3) областях, где требуется приобретение новых автобусов и микроавтобусов и открытие новых маршрутов.

Куда едем

Для реализации концептуальных направлений развития автомобильного транспорта предусмотрен ряд интересных программ.

Так, например, до 2021 года предлагается поэтапное открытие 437 новых автобусных маршрутов преимущественно в сельской местности. Это позволит обеспечить транспортную связь отдаленных районов областей с областными центрами.

Автобусы SAZ HD 50, производимые Самаркандским автомобильным заводом
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В целях обеспечения наиболее полного удовлетворения спроса населения в автомобильных перевозках предусмотрено поэтапное приобретение до 2021 года 2375 новых автобусов, преимущественно низкопольных большой вместимости, работающих на сжатом природном газе и 5700 микроавтобусов.

Для повышения уровня развития транспортной инфраструктуры планируется реконструировать 32, а также построить 52 автовокзала и автостанции. Проведение этих работ обеспечит повышение качества услуг по обслуживанию пассажиров, а также надлежащий уровень безопасности на территории автовокзалов и автостанций.

Теги:
Узбекистан



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