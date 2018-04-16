Доллар продолжил падение, евро немного окреп – курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 17,73 сума и составил 8077,26 сума.
Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.
Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже восьмую неделю подряд.
Между тем официальный курс евро прибавил 23,47 сума и составил 9960,07 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.