Доллар продолжил падение, евро немного окреп – курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана с 17 апреля установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей опустился на 17,73 сума и составил 8077,26 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Таким образом, американская валюта демонстрирует падение уже восьмую неделю подряд.

Между тем официальный курс евро прибавил 23,47 сума и составил 9960,07 сума.

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Рубль опустился на 11,36 сума и стоит 128,01 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.