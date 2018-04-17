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Рига, Латвия

Ташкент и Рига хотят увеличить число авиарейсов

(AP Photo / Roman Koksarov
Экономика
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Кроме того, Узбекистан предложил ввести скидки на тарифы по перевозке грузов

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистан и Латвия хотят увеличить число авиарейсов между столицами, пишет АН Podrobno.uz со ссылкой на председателя сейма Латвии Инару Мурниеце.

Накануне Мурниеце прилетела с официальным визитом в Ташкент, чтобы обсудить этот вопрос.

Кроме того, Узбекистан предложил ввести скидки на тарифы по перевозке грузов, в том числе и железнодорожным транспортом.

Отмечается, что оптимизация тарифов на транзит товаров через транспортные системы двух стран позволит значительно увеличить объемы грузоперевозок по территориям Узбекистана и Латвии.

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Теги:
Латвия, Рига, Узбекистан, Ташкент



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