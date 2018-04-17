Узбекистан и Иран разрабатывают соглашение о торговых преференциях

Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев подчеркнул, что задача Узбекистан и Ирана — оптимизировать существующие транзитные тарифы с учетом структур экспорта двух стран

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Узбекистана и Иран намерены заключить соглашение, которое предусматривает преференциальный таможенный режим в отношении ограниченных товарных позиций от каждого государства, передает пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана.

Проект договора рассмотрели в Тегеране на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Ираном.

Представители стран решили в течение месяца подготовить перечень товаров для включения в проект документа, а также организовать очередные переговоры в Ташкенте.

Кроме того, стороны собираются подписать меморандум о развитии электронного обмена информацией между таможенными администрациями двух стран.

Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев подчеркнул, что задача Узбекистан и Ирана — оптимизировать существующие транзитные тарифы с учетом структур экспорта двух стран.

Иранская сторона отметила, что приложит все усилия для завершения строительства железной дороги "Хаф — Герат", которая станет продолжением строящейся линии "Мазари-Шариф — Герат" и позволит значительно увеличить объемы перевозок товаров между странами региона за счет снижения цен и сроков доставки.