За агропромышленным комплексом Узбекистана проследит новая инспекция

Меры правительства направлены на коренное совершенствование системы государственного управления сельским и водным хозяйством, летом в Республике создадут около 5 новых ведомств.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В 2018 году правительство Узбекистана намерено провести масштабную работу по созданию необходимых условий для развития сельского и водного хозяйства. Для решения проблем этой сферы президент Шавкат Мирзеёв предлагает создать ряд новых ведомств и центров, еще часть учреждений упразднят. Об этом говорится в указе президента "О мерах по коренному совершенствования системы государственного управления сельским и водным хозяйством".

"Образовать Инспекцию по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее — Инспекция), ответственную за осуществление контроля за состоянием агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, исполнением требований законодательства и нормативных документов в данной области", — говорится в документе.

Кроме того, в Республике появятся Фонды по развитию сельского хозяйства и водного хозяйства. На базе Республиканского центра по семеноводству хлопчатника и Республиканского центра по семеноводству зерновых колосовых культур создадут Центр по развитию семеноводства, специалисты которого займутся системой подготовки и использования семян.

Ряд других ведомств к 1 августу предлагается упразднить, среди них — Государственная хлебная инспекция, Главная государственную инспекция по надзору за техническим состоянием машин и оборудования, Республиканская водная инспекцию «Узсувназорат» и другие. Сотрудников этих учреждений обещают обеспечить рабочими местами.

Ранее сообщалось о планах по созданию в Узбекистане филиала Астраханского государственного технического университета, который считается одним из ведущих российских сельхозинститутов.