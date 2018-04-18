Британия профинансирует нефтегазовые проекты в Узбекистане

Для этого в рамках открывшегося в среду в Лондоне первого британо-узбекского энергетического форума "Инвестиционный потенциал нефтегазовой отрасли Узбекистана" между Фондом реконструкции и развития республики (ФРРУ) и Британским агентством экспортного финансирования (UKEF) был подписан меморандум.
Насыщенная деловая программа двухдневного форума включает два пленарных заседания, встречи в формате B2B, а также презентации компаний-участников. Также будут обсуждены вопросы дальнейшего развития и внедрения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Основная цель – обсуждение вопросов организации финансирования инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли Узбекистана, привлечение современных технологий в их реализацию с участием международных консультантов.
В работе форума, организаторами которого выступили Госкоминвестиции и компания "Узбекнефтегаз" при поддержке узбекского посольства в Британии, принимают участие британский министр по торговле и поощрению экспорта Баронесса Рона Фэрхэд, а также представители международных финансовых институтов, коммерческих банков, нефтегазового и экономического секторов Великобритании и стран Европы.
Отметим, что стороны договорились о проведении форума на регулярной основе не только в Лондоне, но и Узбекистане с приглашением британских и европейских компаний. В перспективе это мероприятие должно превратиться в площадку, предоставляющую уникальную возможность для расширения деловых контактов, поиска нового взаимовыгодного сотрудничества, а также проведения различного рода двухсторонних дискуссий между специалистами финансовых, нефтегазовых и экономических секторов.