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Компания Лукойл в четверг ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс, расположенный в Бухарской области

В Узбекистане запустили в эксплуатацию Кандымский ГПК

Sputnik
Экономика
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Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане, его реализация позволит создать более двух тысяч рабочих мест

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Компания "Лукойл" в четверг ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Пресс служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев откроет газовый завод на Кандыме
Дата запуска была выбрана не случайно — возведение одного из самых современных промышленных объектов в стране стартовало ровно два года назад 19 апреля 2016 года. Чтобы успеть к символичной дате строители комплекса — консорциум компаний во главе с южнокорейской Hyundai Engineering завершили все работы с опережением первоначального графика на восемь месяцев. Общая стоимость проекта превысила 3,4 миллиарда долларов.

Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане. Его реализация позволит создать более двух тысяч рабочих мест, на пике строительства здесь было задействовано около 10 тысяч работников. При этом, для сравнения, всего в различных структурах российской компании в Узбекистане работает около трех тысяч человек.

Комплекс мощностью восемь миллиардов кубометров газа в год будет перерабатывать сероводородсодержащий газ для получения очищенного "голубого топлива", стабильного газового конденсата и товарной серы. Объект состоит из двух технологических линий, терминалов отгрузки товарной продукции, включая подачу газа на экспорт через магистральный газопровод.

Газ сюда будет поступать с Кандымской группы газовых месторождений, состоящей из шести отдельных газоконденсатных участков — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи, Западный Ходжи, расположенных в Каракульском районе, недалеко от границы с Туркменистаном. Здесь уже пробурено 77 скважин и создана современная система сбора природного газа.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Максим Богодвид
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"Ввод комплекса позволит запустить подготовленный фонд скважин и достичь проектную полку добычи на Кандымском месторождении в кратчайшие сроки. ГПК — один из самых масштабных инвестиционных проектов компании в топливно-энергетической сфере, демонстрирующий развитие и укрепление экономических связей России с надежными партнерами на постсоветском пространстве в условиях турбулентности в мировой политике", — отметили в компании "Лукойл".

Строительство Кандымского газоперерабатывающего комплекса было осуществлено в рамках Соглашения о разделе продукции, заключенного с правительством Узбекистана сроком на 35 лет до 2039 года. В 2015 году срок действия документа был продлен еще на семь лет — до 2046 года.

Совокупные инвестиции во все проекты "Лукойл" в Узбекистане на сегодняшний день превысили 7 миллиардов долларов. За 15 лет работы в республике компания приняла участие в крупнейших проектах — разработке месторождений Хаузак, Шады, Юго-Западного Гиссара и Кандыма.

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Теги:
Кандымский ГПК, Лукойл, Бухарская область, Узбекистан



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