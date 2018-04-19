В Узбекистане запустили в эксплуатацию Кандымский ГПК

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Компания "Лукойл" в четверг ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.
Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане. Его реализация позволит создать более двух тысяч рабочих мест, на пике строительства здесь было задействовано около 10 тысяч работников. При этом, для сравнения, всего в различных структурах российской компании в Узбекистане работает около трех тысяч человек.
Комплекс мощностью восемь миллиардов кубометров газа в год будет перерабатывать сероводородсодержащий газ для получения очищенного "голубого топлива", стабильного газового конденсата и товарной серы. Объект состоит из двух технологических линий, терминалов отгрузки товарной продукции, включая подачу газа на экспорт через магистральный газопровод.
Газ сюда будет поступать с Кандымской группы газовых месторождений, состоящей из шести отдельных газоконденсатных участков — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи, Западный Ходжи, расположенных в Каракульском районе, недалеко от границы с Туркменистаном. Здесь уже пробурено 77 скважин и создана современная система сбора природного газа.
Строительство Кандымского газоперерабатывающего комплекса было осуществлено в рамках Соглашения о разделе продукции, заключенного с правительством Узбекистана сроком на 35 лет до 2039 года. В 2015 году срок действия документа был продлен еще на семь лет — до 2046 года.
Совокупные инвестиции во все проекты "Лукойл" в Узбекистане на сегодняшний день превысили 7 миллиардов долларов. За 15 лет работы в республике компания приняла участие в крупнейших проектах — разработке месторождений Хаузак, Шады, Юго-Западного Гиссара и Кандыма.