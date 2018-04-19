Узбекистан будет поставлять в Монголию овощи и автомобили

Между компаниями "Узагроэскпорт" и "Номин Холдинг" были заключены контракты на 10 миллионов долларов на экспорт сухофруктов, а также свежих плодоовощей из Узбекистана в Монголию

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан наладил поставки своих автомобилей и плодоовощной продукции в Монголию, сообщает корреспондент Sputnik.

Для этого по инициативе посольства Узбекистана в Монголии с резиденцией в Пекине был подписан ряд контрактов и соглашений.

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Так, по данным диппредставительства, во время встречи узбекского посла в Монголии Бахтиёра Саидова с правительством этой страны были обсуждены вопросы сотрудничества. На встрече присутствовали представители крупных монгольских компаний. В ходе переговоров они были приглашены в Узбекистан. В результате меньше чем через месяц делегация крупной монгольской компании "Номин Холдинг" прибыла в Узбекистан.

В ходе визита делегация побывала во многих промышленных предприятиях в различных регионах республики. На одной из встреч с главой компании "Узавтосаноат" Умидом Салимовым были обсуждены условия и подписаны соглашения о поставках узбекских автомобилей в Монголию.

Кроме того, на встрече с представителями "Узбекозиковкатхолдинга" монгольским партнерам представили биологически чистые органические продукты Узбекистана. В итоге, между компаниями "Узагроэскпорт" и "Номин Холдинг" были заключены контракты на 10 миллионов долларов на экспорт сухофруктов, а также свежих плодоовощей из Узбекистана в Монголию.