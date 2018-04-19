Узбекистан будет поставлять в Монголию овощи и автомобили

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан наладил поставки своих автомобилей и плодоовощной продукции в Монголию, сообщает корреспондент Sputnik.
Для этого по инициативе посольства Узбекистана в Монголии с резиденцией в Пекине был подписан ряд контрактов и соглашений.
В ходе визита делегация побывала во многих промышленных предприятиях в различных регионах республики. На одной из встреч с главой компании "Узавтосаноат" Умидом Салимовым были обсуждены условия и подписаны соглашения о поставках узбекских автомобилей в Монголию.
Кроме того, на встрече с представителями "Узбекозиковкатхолдинга" монгольским партнерам представили биологически чистые органические продукты Узбекистана. В итоге, между компаниями "Узагроэскпорт" и "Номин Холдинг" были заключены контракты на 10 миллионов долларов на экспорт сухофруктов, а также свежих плодоовощей из Узбекистана в Монголию.