Узбекистан и РФ завершают обсуждение межправсоглашения о поставках нефти

Напомним, что Минэнерго России и НХК "Узбекнефтегаз" в апреле прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия завершают обсуждение Межправительственного соглашения о поставках российской нефти в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом в ходе церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас расширяется наше сотрудничество в сфере подготовки и переподготовки кадров, в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе, проведении геологических работ. На заключительной стадии находится обсуждение Межправительственного соглашения о поставках нефти в Узбекистан. Уже один этот перечь проектов свидетельствует об укреплении торгово-экономических связей между странами на корпоративном и межгосударственном уровне", — отметил глава Минэнерго.

По его мнению, потенциал этого взаимовыгодного и основанного на традициях дружбы и добрососедства сотрудничества, далеко не исчерпан.

"У России и Узбекистана есть общие интересы на международных энергетических рынках, есть наработанные связи и подходы к решению актуальных проблем. Уверен, что в ходе нашего сотрудничества будет реализовано еще много проектов на благо наших народов", — подчеркнул он.

Напомним, что Минэнерго России и НХК "Узбекнефтегаз" в апреле прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с ним, стороны договорились содействовать взаимодействию в различных сферах, в том числе в поставках нефти в Узбекистан. Для координации реализации меморандума была создана специальная трехсторонняя рабочая группа.

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Председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов в сентябре прошлого года заявлял, что Узбекистан намерен импортировать до миллиона тонн нефти из России и Казахстана для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов в течении 2018-2020 годов. При этом с 2021 года после запуска нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области объем импорта увеличится до пяти миллионов тонн.

Прокачку нефти планируется осуществляться по нефтепроводу Омск — Павлодар — Чимкент, а далее через нефтеналивную железнодорожную эстакаду на территорию Узбекистана.