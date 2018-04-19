Узбекистан и РФ завершают обсуждение межправсоглашения о поставках нефти

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Узбекистан и Россия завершают обсуждение Межправительственного соглашения о поставках российской нефти в Узбекистан, сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом в ходе церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
По его мнению, потенциал этого взаимовыгодного и основанного на традициях дружбы и добрососедства сотрудничества, далеко не исчерпан.
"У России и Узбекистана есть общие интересы на международных энергетических рынках, есть наработанные связи и подходы к решению актуальных проблем. Уверен, что в ходе нашего сотрудничества будет реализовано еще много проектов на благо наших народов", — подчеркнул он.
Напомним, что Минэнерго России и НХК "Узбекнефтегаз" в апреле прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с ним, стороны договорились содействовать взаимодействию в различных сферах, в том числе в поставках нефти в Узбекистан. Для координации реализации меморандума была создана специальная трехсторонняя рабочая группа.
Прокачку нефти планируется осуществляться по нефтепроводу Омск — Павлодар — Чимкент, а далее через нефтеналивную железнодорожную эстакаду на территорию Узбекистана.