В Узбекистане впервые запускают онлайн-выдачу микрозаймов для физлиц

В ближайшее время данная услуга появится в приложении Beepul, а также в системе Payme, в режими онлайн первыми смогут протестировать абоненты платежной карты "Алокабанка"

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Компания Beeline Uzbekistan завершила разработку нового продукта, предоставляющего возможность банкам Узбекистана выдавать мобильные микрозаймы своим клиентам, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Данной услугой смогут воспользоваться держатели пластиковых карт, являющиеся абонентами сотового оператора. Отметим, что онлайн-услуга выдачи микрозаймов запускается в Узбекистане впервые, сейчас продукт проходит финальное тестирование. Как заверили в компании, уже в ближайшее время услуга появится в приложении Beepul, а также продукт MyCredit станет доступен в системе Payme.

Первыми выдачу микрокредитов для физических лиц в режиме онлайн смогут протестировать абоненты Beeline, у которых есть платежная карта "Алокабанка". После тестирования компания готова внедрять инновационный продукт в системы любого отечественного банка и другие платежные сервисы.

Для оперативного реагирования на возможные вопросы и жалобы клиентов сервис будет доступен в будни с 10:00 до 17:00. В ближайшем будущем

получить микрозайм с помощью MyCredit можно будет круглосуточно, без сбора дополнительных документов и визита в банк на срок от 5 до 30 дней.

На начальном этапе сумма микрозайма может составлять от 200 тысяч до 1,7 миллиона сумов (около 10 МРЗП).

"Нашей целью является предоставить нашим абонентам возможность получать микрозаймы, не выходя из дома. Аналогичные продукты успешно запущены в разных странах и достаточно популярны в банковской среде за рубежом. Изучив рынок, мы пришли к тому, что нынешняя экосистема в банковской среде требует нового подхода и новых решений. Мы очень рады, что наши партнеры в лице АК "Алокабанк" и компании PayCom вместе с нами решили стать первыми на этом пути", — прокомментировал коммерческий директор Beeline Uzbekistan Максим Ефремов.

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Отметим, что для того чтобы получить микрокредит, платежная карта Uzcard должна быть оформлена на имя пользователя. Карта должна быть привязанак мобильному номеру Beeline. Данные владельца карты и владельца мобильного номера должны совпадать, чтобы система могла идентифицировать пользователя. Микрокредит можно погашать с помощью систем Beepul, Payme, а также инфокиосков и наличными средствами в отделении банка.

Система MyCredit самостоятельно идентифицирует пользователя, обработает данные и отобразит результат онлайн. Чтобы получить микрозайм, карта

должна ежемесячно пополняться и быть активной. Если правильно заполнены все поля в приложении и данные успешно обработаны, средства попадут на расчетный счет пользователя и будут отражаться в балансе пластиковой карты.