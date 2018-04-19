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Эмблема компании Лукойл

"Лукойл" пытается изменить условия работы на Гиссаре в Узбекистане

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Пока не удалось изменить условия соглашения о разделе продукции, однако консорциум "Лукойла" и "Узбекнефтегаза", которые работают в рамках соглашения о разделе продукции, планируют добыть 18 миллиардов кубометров газа в 2019 году

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. "Лукойл" продолжает работу над пересмотром условий соглашения с узбекской стороной о разделе продукции (СРП) на Гиссаре, однако это не является приоритетной задачей, поскольку существующая норма рентабельности в целом устраивает компанию, сообщил вице-президент компании Сергей Никифоров журналистам.

"Пока не удалось (договорится об изменении условий СРП на Гиссаре — ред.). Мы на эту тему работаем, но сегодня, в принципе, с наблюдаемым повышением цен оцениваем ситуацию как нормальную. Есть нюансы, которые могут улучшить экономику, но это не является сегодня, скажем так, первоочередной задачей", — сказал он.

Он напомнил, что на Кандыме условия СРП были изменены и больше изменять их не планируется. Внутренняя норма рентабельности и на Кандыме, и на Гиссаре составляет порядка 12% при общекорпоративном стандарте в 15%, но этот уровень также считается приемлемым.

Также, по словам Никифорова, консорциум "Лукойла" и "Узбекнефтегаза", которые работают в рамках СРП, планируют добыть 18 миллиардов кубометров газа в 2019 году на месторождениях "Хаузак", "Кандым" с сателлитами, а также на Гиссарской группе месторождений.

Открытие Кандымского ГПЗ
© Пресс-служба президента
В Узбекистане запустили в эксплуатацию Кандымский ГПК
"Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — "Кандым-Хаузак-Шады" и разработки месторождения юго-западного Гиссара. Накопленный объем добытого компанией в республике газа превысил 40 миллиардов кубометров. В рамках первых двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до 8 миллиардов долларов. По данным инвестгоспрограммы Узбекистана, "Лукойл" в 2017 году инвестирует 1,217 миллиарда долларов в реализацию обоих проектов.

В сентябре глава компании Вагит Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что "Лукойл" ведет переговоры с правительством Узбекистана о пересмотре параметров соглашения по Гиссарскому проекту в связи со снижением цены на газ. По его словам, компания рассчитывает, что норма рентабельности на Гиссаре достигнет 14-15%, как на Кандыме.

Теги:
Гиссар, Лукойл, Узбекистан



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