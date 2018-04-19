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Фоторепортаж с места строительства Кандымского ГПК

"Лукойл" отправит порядка 80% узбекского газа в Китай

© ИА «Жахон» / Шахриёр Тургунбоев
Экономика
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На максимальную отметку добычи в 8 миллиардов кубометров Кандымский газоперерабатывающий комплекс выйдет в июне

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. "Лукойл" планирует отправлять до 80% природного газа, добываемого в Узбекистане, в Китай, сообщил в четверг журналистам вице-президент компании Сергей Никифоров.

"Газ у нас идет только на экспорт в двух направлениях. Основное — это китайское направление, а также северное направление — Казахстан и Россия. Сейчас примерно 60-70%, а с ростом добычи — порядка 80% будет идти в Китай, остальное в северном направлении", — отметил он.

По словам Никифорова, весь добываемый в стране газовый конденсат, а это около полумиллиона тонн, покупает Бухарский нефтеперерабатывающий завод, где он перерабатывается и идет на внутренний рынок.Он также добавил, что в будущем году на объектах "Лукойла" в Узбекистане планируется добыть порядка 18 миллиардов кубометров газа.

На территории газоперерабатывающего завода
© Sputnik / Михаил Воскресенский
На Кандымском месторождении начали добывать газ
Что касается Кандымской группы месторождений то, по его словам, на максимальную отметку добычи в 8 миллиардов кубометров Кандымский газоперерабатывающий комплекс выйдет в июне.

"Полка добычи в 8 миллиардов кубометров газа будет продолжаться в течении 9-10 лет. Но даже после этого завод будет обеспечен газом, так как вокруг есть месторождения-сателлиты. Компания намерена вернуть вложенные средства в Узбекистан (свыше 10 миллиардов — прим. редакции) не позднее 2022 года", — рассказал Никифоров.

Отметим, что "Лукойл" в четверг ввел в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана.

Кандымский ГПК — крупнейший инвестиционный проект "Лукойла" в Узбекистане. Комплекс мощностью 8 миллиардов кубометров газа в год будет перерабатывать сероводородсодержащий газ для получения очищенного "голубого топлива", стабильного газового конденсата и товарной серы. Объект состоит из двух технологических линий, терминалов отгрузки товарной продукции, включая подачу газа на экспорт через магистральный газопровод.

Газ сюда будет поступать с Кандымской группы газовых месторождений, состоящей из шести отдельных газоконденсатных участков — Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи, Западный Ходжи, расположенных в Каракульском районе, недалеко от границы с Туркменистаном. Здесь уже пробурено 77 скважин и создана современная система сбора природного газа.

Теги:
газ, Добыча, Кандымский ГПК, Лукойл, Россия, Узбекистан



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