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Грузовые вагоны. Иллюстративное фото.

"Узбекистон темир йуллари" вводит скидки на перевозку плодоовощной продукции

© Flickr/ Philip Clifford
Экономика
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При перевозке свежей плодоовощной продукции в рефрижераторных вагонах до станций российских железных дорог со стороны России установлена скидка в размере 50%

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В целях поддержки экспортного потенциала республики компания "Узбекистон темир йуллари" предоставляет скидки на перевозку железнодорожным транспортом свежей плодоовощной и переработанной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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1. При перевозке в экспортном сообщении свежей плодоовощной и переработанной продукции по территории Республики Узбекистан установлена скидка в размере 50%.

Кроме того, при перевозке свежей плодоовощной и переработанной продукции в рефрижераторных секциях на расстояние от 200 километров и более до пограничных станций, установлена дополнительная скидка в размере 30%.

2. При перевозке свежей плодоовощной продукции, картофеля и мяса птицы транзитом по территории Республики Казахстан установлена скидка в размере 50%.

Предоставление данной скидки акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" осуществляет через унитарное предприятие "Узтемирйулэкспедиция".

3. При перевозке свежей плодоовощной продукции в рефрижераторных вагонах до станций российских железных дорог со стороны России установлена скидка в размере 50%.

В пресс-службе отметили, что в целях создания благоприятных условий для предпринимателей в предоставлении подробной информации, в том числе о порядке оформления документов, "Узбекистон темир йуллари" организованы специальные отделы в составе региональных железнодорожных узлов.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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