"Узбекистон хаво йуллари" распродает самолеты

В компании сообщили о старте продаж авиационной техники

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В связи с унификацией самолетно-моторного парка национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" предлагает к продаже авиационную технику, выведенную из эксплуатации и находящуюся на хранении.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

К продаже предлагаются следующие воздушные судна:

Ил-76ТД UK76427.

Ил-76ТД UK76793.

Ил-76ТД UK76794.

Ил-76ТД UK76821.

Ил-76ТД UK76831.

Цена колеблется от полутора миллионов до двух с половиной миллионов долларов.

Также НАК предлагает к реализации вертолеты Ми-8Т и Ми-8МТВ-1, авиационные двигатели и авиатренажер.