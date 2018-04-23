GM Uzbekistan прекратила сборку Chevrolet Orlando

Автокомпания намерена запустить в Узбекистане серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan 16 апреля 2018 года прекратил сборку автомобилей Chevrolet Orlando, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это было сделано в рамках глобальной стратегии General Motors по обновлению модельного ряда. В этой связи компания прекратила регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели в ноябре прошлого года.

"Поставка автомобилей Chevrolet Orlando конечным покупателям, заключившим соответствующие договоры, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах", — отметили в компании.

Chevrolet Orlando — пятидверный семиместный семейный автомобиль на платформе Chevrolet Cruze. Впервые его представили в октябре 2008 года на Парижском автосалоне в виде концепт-кара. Серийное производство началось в 2010 году.

Производство минивэна Orlando осуществлялось на мощностях в Хорезмской области по технологии крупноузловой сборки. Автомобиль комплектуется экономичным 1,8-литровым двигателем мощностью 141 лошадиная сила со средним расходом топлива 7,9 литра на 100 км и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Автомобиль также оснащен передними и боковыми подушками безопасности, антиблокировочной системой, регулируемой по высоте рулевой колонкой, электрическими боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, функцией регулировки передних сидений по четырем направлениям. Из дополнительных опций имеется датчик дождя, климат-контроль, круиз-контроль и парковочный сенсор.

Ранее компания сообщала, что намерена запустить в Узбекистане серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt.