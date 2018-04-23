"Узбекские железные дороги" оценят запасы месторождения, где построят ГМК

Тендерные предложения на оказание услуг по оценке запасов титаномагнетитовых руд будут приниматься до 18 мая.

пресс-служба посольства Узбекистана в России Компании Узбекистана и России подписали соглашения на $3,5 млрд

Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") объявила международный тендер по оценке запасов месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак (автономия Каракалпакстан на северо-западе страны), где планируется построить горно-металлургический комплекс (ГМК).

"Узбекистон темир йуллари" приглашает приемлемых участников конкурса предоставить запечатанные технико-коммерческие предложения на оказание услуг по оценке запасов титаномагнетитовых руд месторождения Тебинбулак в соответствии с кодексом JORC", — говорится в сообщении.

По условиям конкурса, тендерные предложения будут приниматься до 18 мая, проведение тендера запланировано на 23 мая. "Итоги тендера планируется подвести в течение трех-четырех месяцев. Это позволит перейти к активной реализации следующих этапов реализации проекта", — уточнили РИА Новости в железнодорожной компании.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением определил "Узбекские железные дороги" генеральным подрядчиком строительства ГМК и предоставил компании право формирования консорциума с привлечением международных компаний для реализации проекта. В соответствии с постановлением, проектная мощность комплекса составит один миллион тонн стальной продукции в год. Проектом предусмотрено применение внедоменной технологии получения чугуна и стали. Ввод ГМК запланирован в 2024 году.

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Глава Узбекистана на встрече с руководством Республики Каракалпакстан в декабре 2017 года говорил, что проект общей стоимостью 1,75 миллиарда долларов будет реализован в два этапа. В апреле прошлого года в рамках визита Мирзиёева в Москву Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и АО "Узметкомбинат" (Бекабад, Ташкентская область) подписали меморандум о совместной реализации проекта по разработке месторождения Тебинбулак.

Месторождение Тебинбулак было открыто в 1937 году и относится к Качканарскому типу (Южный Урал). По оценке узбекской стороны, его прогнозные ресурсы (категория Р1+Р2) составляют 3,5 миллиарда тонн руды. В связи с высокими инвестиционными затратами месторождение до настоящего времени не разрабатывалось. Проект по освоению Тебинбулака первоначально был реанимирован в целях создания собственной сырьевой базы Узметкомбината, на долю которого приходится более 90% продукции черной металлургии в республике. Месторождение сможет на десятки лет обеспечить работу комбината.