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Узбекская валюта - сум

Сум продолжает укрепляться к доллару и евро — курс валют в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (21)
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Центральный банк Узбекистана с 24 апреля установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане снова опустился. По сравнению с прошлой неделей американская валюта потеряла 9,09 сума, ее курс составил 8068,17 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Таким образом, доллар демонстрирует падение уже девятую неделю подряд.

Официальный курс евро рухнул сразу на 60,43 сума — до 9899,64 сума.

Рубль демонстрирует несущественный рост. По сравнению с прошлой неделей он вырос на 3,38 сума, составив 131,84 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (21)
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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