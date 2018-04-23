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Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Ранее Узбекистан отказывался принимать участие в строительстве ТАПИ, однако в связи с госвизитом президента Туркменистана ситуация поменялась

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Узбекистан примет участие в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), этот проект является фактором стабилизации ситуации в Афганистане, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Вопрос участия Узбекистана в строительстве ТАПИ рассматривался в ходе переговоров Мирзиеева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в понедельник в Ташкент с госвизитом.

"Узбекистан примет участие в строительстве ТАПИ. Мы найдем точки соприкосновения в этом проекте", — заявил Мирзиёев по итогам переговоров в узком и расширенном составах.

Президент Узбекистана назвал ТАПИ грандиозным проектом, который является фактором, способствующим стабилизации ситуации в Афганистане.

Вице-премьер, председатель правления АО "Узбекнефтегаз" сообщил РИА Новости, что по итогам переговоров лидеров двух стран дано поручение сформировать рабочую группу по изучению вариантов участия Узбекистана в строительстве газопровода. "В ближайшее время наши представители направятся в Ашхабад, где мы начнем практические переговоры", — добавил Султанов.

Евгения Войко
© РИСИ
Войко о том, почему Узбекистан вряд ли вложится в газопровод ТАПИ
Строительство газовой магистрали ТАПИ, протяженностью ориентировочно 1814 километров, стартовало 13 декабря 2015 года на территории Туркмении. Протяженность туркменского участка ТАПИ составляет 214 километров. Годовая мощность газопровода составит 33 миллиарда кубометров. Сдать его в эксплуатацию, включая вспомогательную наземную инфраструктуру, планируется в декабре 2019 года.

Как считают эксперты, реализация проекта ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать свой газовый экспорт, а Афганистану, Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.

Теги:
газопровод, Строительство, ТАПИ, Шавкат Мирзиёев, Туркменистан, Узбекистан



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