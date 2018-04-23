Мирзиёев: Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Узбекистан примет участие в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), этот проект является фактором стабилизации ситуации в Афганистане, заявил в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Вопрос участия Узбекистана в строительстве ТАПИ рассматривался в ходе переговоров Мирзиеева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, прибывшего в понедельник в Ташкент с госвизитом.
"Узбекистан примет участие в строительстве ТАПИ. Мы найдем точки соприкосновения в этом проекте", — заявил Мирзиёев по итогам переговоров в узком и расширенном составах.
Президент Узбекистана назвал ТАПИ грандиозным проектом, который является фактором, способствующим стабилизации ситуации в Афганистане.
Вице-премьер, председатель правления АО "Узбекнефтегаз" сообщил РИА Новости, что по итогам переговоров лидеров двух стран дано поручение сформировать рабочую группу по изучению вариантов участия Узбекистана в строительстве газопровода. "В ближайшее время наши представители направятся в Ашхабад, где мы начнем практические переговоры", — добавил Султанов.
Как считают эксперты, реализация проекта ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать свой газовый экспорт, а Афганистану, Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.