Узбеки и таджики заключили контракты на 104 миллиона долларов

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Более 200 бизнесменов из Узбекистана и Таджикистана приняли участие в совместном бизнес-форуме, по итогам которого были подписаны соглашения на сумму 104 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба председателя Согдийской области. Форум прошел в Самарканде в минувшие выходные.
Делегацию Согдийской области, состоявшую из 127 человек — бизнесменов, деятелей культуры и искусства, и спортсменов – игроков футбольной команды "Худжанд" — возглавил председатель области Раджаббой Ахмадзода. Представителей Согдийской области на КПП "Джартеппа" встретили глава Самаркандской области Туробджон Джурае и жители приграничного района.
Предприниматели изучили инвестиционные возможности Согдийской и Самаркандской областей. В рамках бизнес-форума была также организована выставка-ярмарка промышленных товаров двух областей.