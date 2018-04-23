Узбеки и таджики заключили контракты на 104 миллиона долларов

В рамках бизнес-форума была также организована выставка-ярмарка промышленных товаров Согдийской и Самаркандской областей

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Более 200 бизнесменов из Узбекистана и Таджикистана приняли участие в совместном бизнес-форуме, по итогам которого были подписаны соглашения на сумму 104 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба председателя Согдийской области. Форум прошел в Самарканде в минувшие выходные.

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"На форуме, основная цель которого – налаживание отношений между предпринимателями и производителями продукции…приняли участие более 200 предпринимателей двух стран, были подписаны соглашения о взаимной поставке товаров и услуг на сумму 104 миллиона долларов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Делегацию Согдийской области, состоявшую из 127 человек — бизнесменов, деятелей культуры и искусства, и спортсменов – игроков футбольной команды "Худжанд" — возглавил председатель области Раджаббой Ахмадзода. Представителей Согдийской области на КПП "Джартеппа" встретили глава Самаркандской области Туробджон Джурае и жители приграничного района.

Предприниматели изучили инвестиционные возможности Согдийской и Самаркандской областей. В рамках бизнес-форума была также организована выставка-ярмарка промышленных товаров двух областей.