Узбекистан и Россия за два месяца наторговали на 600 миллионов долларов

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Товарооборот между Узбекистаном и Россией в январе-феврале 2018 года вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Алексей Сазонов Узбекские фермеры договорились с российскими о доставке продуктов

Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в Ташкенте первой международной промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, сообщил заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане Леонид Покровский.

По его словам, в последние годы можно отметить интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, увеличение взаимного интереса предприятий различных секторов экономики.

"Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%. В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7%, а импорт — на 28,1%. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиардов долларов", — отметил Покровский.

Он также добавил, что основную долю в структуре российского экспорта в Узбекистан составляют металлы, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машинное оборудование, транспортные средства, минеральные продукты и продовольственные товары. В свою очередь республика поставляет в РФ текстильную продукцию, обувь, машины и оборудование, продовольственные товары, металлы и изделия из них.

© Sputnik / Михаил Климентьев Expo-Russia Uzbekistan впервые пройдет в Ташкенте

Среди позитивных факторов, повлиявших на такое взрывное развитие торговли, Покровский выделил либерализацию налогового, таможенного и валютного законодательства, а также оптимизацию торгово-экономического сотрудничества на региональном уровне.

"Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами во многих областях, включая внешнеторговую, инвестиционную и производственную. В этой связи имеет больше значение проведение такого крупного мероприятия как Expo-Russia Uzbekistan 2018, которое будет способствовать развитию новых форм взаимодействия в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности, машиностроения, металлургии, сельского хозяйства", — подчеркнул он.

Напомним, что с 25 по 27 апреля в Ташкенте впервые пройдет выставка российских товаропроизводителей Expo-Russia Uzbekistan 2018. В рамках мероприятия планируется проведение "круглых столов", переговоров между компаниями и предприятиями, подписание договоров и контрактов.