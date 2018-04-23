Запущен контейнерный поезд между Находкой и Узбекистаном

Со станции Находка-Восточная в Узбекистан были отправлены 76 сорокафутовых контейнеров с транзитным грузом — пряжей и полиэтиленом

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. "Восточная стивидорная компания" (входит в группу Global Ports) осуществила пилотную отправку в рамках контейнерного сервиса по доставке грузов направлением ООО "ВСК" — станция Чукурсай Узбекской железной дороги.

Как сообщает пресс-служба "ВСК", 60 сорокафутовых контейнеров погружены на 38 платформ и отправлены со станции Находка-Восточная 29 марта 2018 года. Седьмого апреля поезд прибыл на станцию Чукурсай. В обратном направлении 9 апреля были отправлены 76 сорокафутовых контейнеров с транзитным грузом — пряжей и полиэтиленом. На терминал ООО "ВСК" поезд пришел 20 апреля.

Совместный сервис "Восточной стивидорной компании" и компании "Интеррейл-Сервис" по отправке контейнерных поездов на собственных платформах ВСК будет работать ежемесячно на регулярной основе.