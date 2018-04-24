Эксперты рассказали, повлияют ли санкции на отношения России и Узбекистана

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Председатель оргкомитета Expo-Russia Uzbekistan Давид Вартанов и первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислом Жасимов рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан о том, какое влияние оказывают санкционные войны на узбекско-российские отношения.

Sputnik Председатель оргкомитета Expo-Russia Uzbekistan Давид Вартанов и первый зампредседателя ТПП Ислом Жасимов

По словам Давида Вартанова, санкции никак не отразятся на отношениях России и Узбекистана, так как лидеры двух стран заявили о том, что государства являются стратегическими партнерами.

"Никаких барьеров мы не видим. Санкции, может быть, наоборот, улучшат взаимоотношения таких дружественных стран, как Узбекистан и Россия, потому что когда появляются внешние проблемы, внутренние решаются активнее. Мне кажется, это наоборот будет способствовать развитию, ведь обе страны понимают, что есть огромный взаимный интерес, и рост товарооборота на 50% за первые два месяца этого года о многом говорит. Перспективы большие, и мне кажется, что санкции никак не повлияют на них", — рассказал Вартанов.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислом Жасимов считает, что никакие санкции не могут послужить тормозом для развития партнерства между странами и свидетельством этому является рост торгово-экономических отношений за последний год.

© Flickr / Day Donaldson Сколько потеряли российские миллиардеры за один день из-за санкций США

"Показатели товарооборота — это ответ, что санкции практически не стали для нас препятствием в развитии отношений. Я думаю, что в этом году мы достигнем более впечатляющих успехов, особенно в развитии наших отношений в новых сферах — атомной энергетике и космической сфере, а также в сельском хозяйстве, экспорте свежей плодоовощной и переработанной продукции", — отметил Жасимов.

Напомним, что Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7%, а импорт — на 28,1%. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.