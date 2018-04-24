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В Ташкенте прошла первая встреча экспертно-аналитической группы во главе с заместителем министра Шерзодом Шерматовым

Бизнес поможет Узбекистану с разработкой стратегии инновационного развития

Sputnik
Экономика
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Ведущие узбекские предприниматели обговорили меры по дальнейшему повышению рейтинга Узбекистана в Глобальном индексе инноваций.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Ташкенте прошла первая встреча экспертно-аналитической группы во главе с заместителем министра Шерзодом Шерматовым, направленная на разработку проекта стратегии инновационного развития страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В состав группы вошли сотрудники Министерства инновационного развития, а также ведущие узбекские предприниматели: Зафар Хашимов (Korzinka.uz), Азизa Умаровa (Smart gov), Хикмат Абдурахманов (AMBIT), Музафар Касымов (Technoplaza), Ботир Арифджанов (основатель Paynet) и Лазиз Адхамов (SAP).

В ходе встречи были обсуждены концептуальный подход к разрабатываемому проекту стратегии, а также меры по дальнейшему повышению рейтинга Узбекистана в Глобальном индексе инноваций.

Грузовые вагоны
© pixabay
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"Участники сошлись в том, что индекс является одним из наиболее эффективных методов оценки инновационной деятельности в текущих условиях. Это связано с тем, что он представляет собой комплексный подход к изучению состояния инновационной экосистемы страны, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций по различным направлениям", — отметили в министерстве.

Предприниматели также отметили необходимость четкого разграничения роли государства в развитии инноваций.

Вопреки стереотипам о том, что государство должно реализовывать проекты по внедрению инноваций, предприниматели рекомендуют, наоборот, не предоставлять какие-те преференции госпредприятиям, а давать более широкие возможности частному сектору в реализации инновационных проектов, в том числе реализуемых в рамках госзаказа.

Кроме того, участники отметили важность развития конкуренции как основного драйвера стимулирования внедрения инноваций в реальном секторе.

Следующая встреча экспертно-аналитической группы будет посвящена обсуждению стратегического анализа краткосрочных и долгосрочных сценариев инновационного развития Узбекистана посредством использования методики Foresight.

Напомним, что Министерство инновационного развития было создано в ноябре прошлого года. Оно осуществляет единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития.

Ведомство проводит работу по разработке национальной стратегии инновационного развития, которая должна предложить новые подходы к прогрессивному движению регионов и отраслей промышленности в современном мире.

Представители министерства ранее также заявляли, что к разработке документа будет привлечена американская компания Boston Consulting.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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