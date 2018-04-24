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Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере защиты прав потребителей

© Pixabay
Экономика
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Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества структур, разработке совместных проектов, организации симпозиумов, научных конференций, обмене экспертами в целях повышения квалификации специалистов республик.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Федерация обществ по защите прав потребителей Узбекистана и Союз потребителей Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документ был подписан в рамках визита узбекской делегации в Таджикистан. Он предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества структур, разработку совместных проектов, организацию симпозиумов, научных конференций, обмен экспертами в целях повышения квалификации специалистов двух стран.

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В рамках деловых встреч стороны также поделились своим опытом, методами работы, подняли ряд актуальных вопросов для развития сотрудничества двух стран, а также представили презентации касательно деятельности двух аналогичных организаций.

"Сотрудничество с зарубежными коллегами послужит расширению возможностей, внедрению в практику инновационных методов работы. Сегодня федерацией установлены широкие партнерские связи с десятком аналогичных организаций разных стран. В результате тесного сотрудничества разработаны и реализуются всевозможные проекты, совершенствуется практическая методическая деятельность, налажены постоянный обмен опытом, повышение квалификации сотрудников", — отметил председатель Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана Жахонгир Саримсоков.

Выступивший в ходе встречи исполнительный директор Союза потребителей Таджикистана Илхом Абидов особо подчеркнул, что на таджикской земле искренне рады встречать узбекских партнеров, и выразил готовность к налаживанию сотрудничества по всем направлениям.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Отметим, что на проходившем в это же время в Самарканде узбекско-таджикском бизнес-форуме было заключено 170 контрактов и меморандумов более чем на 107 миллионов долларов.

В частности, самаркандские производители заключили 87 договоров об экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции, текстиля, стройматериалов, предметов быта, других товаров и услуг. Свыше 10 туристических фирм договорились об организации экскурсий граждан Таджикистана в Узбекистан.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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