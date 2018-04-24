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Число российских предприятий в Узбекистане до конца года превысит тысячу

CC0 / pixabay
Экономика
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На сегодняшний день в Узбекистане работает 961 предприятие с участием российского капитала.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Число предприятий с участием российских инвестиций в Узбекистане до конца года превысит отметку в тысячу, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Флаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в Ташкенте первой международной промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, сообщил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Ислом Жасимов.

По его словам, Россия на сегодняшний день является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Узбекистана, это исторически правильно, должно и дальше развиваться в динамичном ключе.

"В прошлом году серьезно оживилась деятельность узбекско-российского делового совета. В результате на сегодняшний день в Узбекистане работает 961 предприятие с участием российского капитала. Мало это или много, покажет время, но я думаю, что у нас сейчас открываются более широкие перспективы. Узбекистан и Россия располагают огромным потенциалом для дальнейшего углубления отношений. До конца года, думаю, число российских предприятий в Узбекистане превысит тысячу", — отметил зампред ТПП.

Он также добавил, что активно себя проявляет и узбекский бизнес, который открыл уже 569 предприятий в России. Это, по его мнению, один из самых крупных показателей по сравнению с другими странами и регионами.

"Мы должны развивать наши региональные отношения, использовать все доступные возможности. За прошлый год главы многих узбекских регионов побывали в России, там были организованы соответствующие бизнес-площадки. Проведение Expo-Russia — это одно из звеньев в той цепочке взаимоотношений, которые традиционно являются устойчивыми. Наши страны обладают таким огромным потенциалом, что мы обязаны его использовать. Предстоящая выставка — это одно из свидетельств того, что Узбекистан и Россия стремятся к этому", — рассказал Ислом Жасимов.

Грузовые вагоны
© pixabay
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Напомним, что Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7%, а импорт — на 28,1%. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.

Способствовать увеличению этих показателей призвана выставка российских товаропроизводителей Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая впервые пройдет в Ташкенте с 25 по 27 апреля. В рамках мероприятия планируется проведение круглых столов, переговоров между компаниями и предприятиями, подписание договоров и контрактов.

Теги:
Узбекистан, Россия, Экономика, бизнес и финансы



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