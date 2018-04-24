Турция выделила 10 миллионов долларов на развития леса в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Самарканде обсуждается реализация по развитию лесного сектора и управлению природными ресурсами.
По программе партнерства ФАО в области лесного хозяйства выделено 10 миллионов долларов США. Кроме Узбекистана, Турция поможет шести странам — Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану выработать ряд мер в области устойчивого управления природными ресурсами и защиты лесов.
Помимо стран Центральной Азии, эти средства будут направлены на реализацию проектов в области устойчивого управления природными ресурсами в некоторых странах Африки.
"Мы уделяем повышенное внимание природным ресурсам Центральной Азии потому, что если не будет создан механизм устойчивого управления лесами, существует реальная опасность того, что лесам и другим древесным ресурсам будет нанесен невосполнимый ущерб", — сказал Виорел Гуцу, представитель ФАО в Турции и Узбекистане и субрегиональный координатор по Центральной Азии.
По мнению Гуцу, устойчивое управление природными ресурсами также оказывает влияние и на людей, живущих на этой земле.
"Практика устойчивого природопользования способствует укреплению источников средств к существованию. Мы хотим, чтобы будущие поколения могли зарабатывать себе на жизнь, используя различные природные ресурсы Центральной Азии", — отметил он.