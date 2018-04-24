Турция выделила 10 миллионов долларов на развития леса в Узбекистане

Используя опыт Турции по программе ФАО в области управления природными ресурсами, можно укрепить источники средств к здоровому существованию людей и животных, отметили стороны на встрече в Самарканде

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Самарканде обсуждается реализация по развитию лесного сектора и управлению природными ресурсами.

По программе партнерства ФАО в области лесного хозяйства выделено 10 миллионов долларов США. Кроме Узбекистана, Турция поможет шести странам — Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану выработать ряд мер в области устойчивого управления природными ресурсами и защиты лесов.

Помимо стран Центральной Азии, эти средства будут направлены на реализацию проектов в области устойчивого управления природными ресурсами в некоторых странах Африки.

©ФАО/Richard Slabý Представители правительства Турции, органов исполнительной власти шести участвующих стран и ФАО прибыли в Самарканд для участия в трехдневном семинаре, целью которого является выработка и согласование четкой «дорожной карты» программы

Представители правительства Турции, органов исполнительной власти шести участвующих стран и ФАО прибыли в Самарканд для участия в трехдневном семинаре, целью которого является выработка и согласование четкой "дорожной карты" программы.

"Мы уделяем повышенное внимание природным ресурсам Центральной Азии потому, что если не будет создан механизм устойчивого управления лесами, существует реальная опасность того, что лесам и другим древесным ресурсам будет нанесен невосполнимый ущерб", — сказал Виорел Гуцу, представитель ФАО в Турции и Узбекистане и субрегиональный координатор по Центральной Азии.

© Sputnik / Артем Креминский Узбекистан и ФАО разрабатывают программу сотрудничества на 2018-2020 годы

Он отметил, что используя опыт Турции, можно способствовать тому, чтобы леса продолжали выполнять свои функции — стабилизировать почву, очищать воду и обеспечивать среду обитания для растений и животных.

По мнению Гуцу, устойчивое управление природными ресурсами также оказывает влияние и на людей, живущих на этой земле.

"Практика устойчивого природопользования способствует укреплению источников средств к существованию. Мы хотим, чтобы будущие поколения могли зарабатывать себе на жизнь, используя различные природные ресурсы Центральной Азии", — отметил он.