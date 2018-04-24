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Узбекистан и Туркменистан подписали контракты на 250 миллионов долларов

© pixabay
Экономика
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Сейчас стороны обсуждают ряд вопросов по созданию новых совместных предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан по итогам бизнес-форума и Национальной туркменской промышленной выставки, которые прошли в Ташкенте, подписали контракты и меморандумы более чем на 250 миллионов долларов.

Об этом во вторник сообщил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Адхам Икрамов.

Мирзиёев и Бердымухамедов открыли Дом узбекско-туркменской дружбы
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и Бердымухамедов открыли Дом узбекско-туркменской дружбы
По его словам, Узбекистан рассматривает Туркменистан в качестве стратегического партнера в регионе и всесторонне поддерживает дальнейшее расширение политических контактов, углубление торгово-экономических связей, развитие сотрудничества в транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной областях.

"По итогам 2017 года товарооборот между странами достиг 177,3 миллиона долларов, а за три месяца 2018 года увеличился на 55%. Такой рост стал возможен благодаря налаживанию торговых связей между компаниями двух стран, в прошлом году свыше 40 узбекских делегаций посетили Туркменистан для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества", — отметил Икрамов.

Он также добавил, что сейчас стороны обсуждают ряд вопросов по созданию новых совместных предприятий и реализации крупных инвестиционных проектов. Один из них, заметил глава ТПП, — это узбекско-туркменский деловой совет, соглашение о создании которого было подписано накануне.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев и Бердымухамедов подписали совместное заявление
Кроме того, по словам Икрамова, президенты одобрили предложение о проведении национальных выставок промышленности и бизнес-форумов не реже чем два раза в год в каждой из стран.

Отметим, что сегодня в Узбекистане работают 11 предприятий с участием туркменского капитала, в том числе 10 совместных и одно предприятие со стопроцентным туркменским капиталом. Основные сферы деятельности — торговля и сфера услуг, текстильная отрасль, производство облицовочных материалов и мебели.

На территории Туркменистана создано два предприятия при участии резидентов Узбекистана. Они занимаются организацией экспорта узбекской промышленной продукции на туркменский рынок.

Теги:
Туркменистан, Узбекистан



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