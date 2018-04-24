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Инвестиции России в узбекскую экономику превысили восемь миллиардов долларов

© Flickr / 401(K) 2012
Экономика
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Тема:
Узбекско-российские отношения (29)
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Кроме того, по данным торгпредства, Узбекистан занимает четвертое место среди стран СНГ по товарообороту с Россией.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Объем инвестиций из России в экономику Узбекистана к настоящему времени превысил 8,5 миллиарда долларов, сообщил во вторник заместитель Торгового представителя РФ в Узбекистане Леонид Покровский.

Доллары США
© pixabay
Узбекистан и Россия за два месяца наторговали на 600 миллионов долларов
Торгпредство и Торгово-промышленная палата Узбекистана провели презентацию первой международной промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая состоится 25-27 апреля в Ташкенте. Организаторами Expo-Russia Uzbekistan 2018 являются российское ОАО "Зарубеж-Экспо" и ТПП Узбекистана. На выставке будут представлены продукция и услуги более 150 компаний РФ.

"Общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов", — сказал Покровский, которого цитирует пресс-служба ТПП Узбекистана.

Кроме того, по данным торгпредства, Узбекистан занимает четвертое место среди стран СНГ по товарообороту с Россией. В частности, в январе-феврале этого года объем взаимной торговли между двумя странами вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов. При этом российский экспорт вырос на 59,7%, импорт — на 28,1%.

Покровский назвал среди позитивных факторов, повлиявших на значительную торговую динамику, либерализацию налогового, таможенного и валютного законодательства Узбекистана, а также оптимизацию торгово-экономического сотрудничества двух стран на региональном уровне. "Проведение такого крупного мероприятия, как Expo-Russia Uzbekistan 2018, будет способствовать развитию новых форм взаимодействия в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности, машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве", — добавил замглавы торгпредства.

Рукопожатие
CC0 / pixabay
Число российских предприятий в Узбекистане до конца года превысит тысячу
По данным российской стороны, по итогам 2017 года объем торговли между РФ и Узбекистаном вырос на 33,9% — до 3,6 миллиарда долларов. Основную долю в структуре российского экспорта в Узбекистан составляют металлы, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машинное оборудование, транспортные средства, минеральные продукты и продовольственные товары. В свою очередь Узбекистан поставляет в РФ текстильную продукцию, обувь, машины и оборудование, продовольственные товары, металлы и изделия из них.

Тема:
Узбекско-российские отношения (29)
Теги:
Инвестиции, Узбекистан, Россия



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