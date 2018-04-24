Инвестиции России в узбекскую экономику превысили восемь миллиардов долларов

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Объем инвестиций из России в экономику Узбекистана к настоящему времени превысил 8,5 миллиарда долларов, сообщил во вторник заместитель Торгового представителя РФ в Узбекистане Леонид Покровский.
"Общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов", — сказал Покровский, которого цитирует пресс-служба ТПП Узбекистана.
Кроме того, по данным торгпредства, Узбекистан занимает четвертое место среди стран СНГ по товарообороту с Россией. В частности, в январе-феврале этого года объем взаимной торговли между двумя странами вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов. При этом российский экспорт вырос на 59,7%, импорт — на 28,1%.
Покровский назвал среди позитивных факторов, повлиявших на значительную торговую динамику, либерализацию налогового, таможенного и валютного законодательства Узбекистана, а также оптимизацию торгово-экономического сотрудничества двух стран на региональном уровне. "Проведение такого крупного мероприятия, как Expo-Russia Uzbekistan 2018, будет способствовать развитию новых форм взаимодействия в энергетике, нефтегазовой, химической промышленности, машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве", — добавил замглавы торгпредства.