Крупнейший в России весовой завод планирует построить мощности в Узбекистане

По мнению экспертов, сейчас узбекистанцы получают некачественный и дорогой товар из Китая.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Крупнейший в России производитель и поставщик электронных промышленных весов — Южно-уральский весовой завод планирует создать производственные мощности в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

© Flickr / 401(K) 2012 Инвестиции России в узбекскую экономику превысили восемь миллиардов долларов

Предприятие на первом этапе намерено инвестировать не менее 100 миллионов рублей и организовать сборку в республике автомобильных и вагонных весов с нагрузкой от пяти до 150 тонн и выше.

"Сейчас мы находимся на этапе переговоров, рассматриваем площадку для будущих мощностей. Есть несколько вариантов — либо свободные экономические зоны, либо Ташкент или Самарканд. Это будет полноценное российско-узбекское производство со сварочными, токарными и сборочными работами. Мы готовы входить на рынок с достойным качеством и хорошими ценами", — рассказал корреспонденту Sputnik председатель совета директоров Южно-уральского весового завода Сергей Потапов.

По его словам, сегодня узбекский рынок обладает "бешеным" потенциалом, так как в стране не производится подобная высококачественная техника. Согласно анализу российской компании, практически весь рынок занят ширпотребом из Китая, который к тому же в несколько раз дороже прайсовых цен.

Еще одна проблема, заметил собеседник, что это оборудование завозят в Узбекистан не профильные компании, а торговые — которые могут продавать носки и тут же — высококлассные весы. В результате внутренний потребитель, отметил Потапов, получает дорогой и некачественный продукт, имеющий проблемы с сервисным обслуживанием.

"Мы планируем на начальном этапе выпускать продукцию примерно на 100 тысяч долларов в месяц, это где-то 10 автомобильных или вагонных весов. Будем делать акцент на создании новых рабочих мест для местной молодежи, особенно выпускников вузов. Также планируем наладить полноценное сервисное обслуживание, так как мы стопроцентные производители", — подчеркнул Потапов.

Отметим, что, по данным Торгово-промышленной палаты, число предприятий с участием российских инвестиций в Узбекистане до конца года превысит отметку в тысячу. На сегодняшний день в республике работает 961 предприятие с участием российского капитала.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.

В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2% и составил почти 600 миллионов долларов. Экспорт России вырос на 59,7%, а импорт — на 28,1%. При этом общий объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, превысил 8,5 миллиарда долларов.