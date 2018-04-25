"Газпром" и "Узбекнефтегаз" продлевают соглашение по месторождению Шахпахты

Кроме того, компании продолжают переговоры по согласованию условий СРП по разработке месторождения Джел.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Газпром" и "Узбекнефтегаз" договорились продлить действие соглашения о разделе продукции по проекту доразработки месторождения Шахпахты в Узбекистане, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Действие СРП заканчивается в 2019 году, и стороны пришли к обоюдному решению, что в соответствии с условиями СРП и законодательством Республики Узбекистан срок его действия должен быть продлен на пять лет, до 2024 года", — сказал Маркелов в интервью журналу "Газпром".

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Кроме того, компании продолжают переговоры по согласованию условий СРП по разработке месторождения Джел, отметил он. Месторождение было открыто в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Запасы месторождения составляют 6,4 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн газового конденсата.

В 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие "Газпрома" в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). С 2004 года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.

В 2017 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о совместных геологоразведочных работах и организации инжинирингово-инновационных работ. Кроме того, "Газпром" заключил с Узбекистаном пятилетний контракт на покупку 4 миллиардов кубометров газа в год начиная с 2018 года.