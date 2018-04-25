Россия профинансирует строительство металлургического завода в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. АО "Российский экспортный центр" предоставит 141 миллион долларов на строительство нового металлургического завода на юге Ташкента, пишет РИА Новости со ссылкой на главу представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрия Прохоренко.
"В ближайшее время мы планируем подписать кредитное соглашение на 141 миллион долларов по Ташкентскому металлургическому заводу. Сейчас мы его готовим", — сказал Прохоренко в кулуарах первой промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая открылась в среду в Ташкенте.
По данным РЭЦ, к настоящему времени центр предоставил экспортные гарантии на сумму около 400 миллионов долларов для проектов в химической отрасли, на транспорте, при поставках оборудования для горно-металлургической отрасли.
Проект нового металлургического завода на юге Ташкента стоимостью 278 миллионов долларов предусматривает строительство мощностей по производству 500 тысяч тонн холоднокатаного листового проката и холоднокатаного листа с покрытием. Генподрядчиком строительства выступает российская ГК "МетПром". Срок реализации проекта — два года.
В апреле 2017 года Газпромбанк подписал с узбекским акционерным коммерческим банком "Асака" соглашение о финансировании строительства завода в размере 82 миллионов евро.