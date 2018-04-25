Россия профинансирует строительство металлургического завода в Ташкенте

Сейчас в проработке Российского экспортного центра находится около 30 проектов в Узбекистане в различных секторах промышленности.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. АО "Российский экспортный центр" предоставит 141 миллион долларов на строительство нового металлургического завода на юге Ташкента, пишет РИА Новости со ссылкой на главу представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрия Прохоренко.

"В ближайшее время мы планируем подписать кредитное соглашение на 141 миллион долларов по Ташкентскому металлургическому заводу. Сейчас мы его готовим", — сказал Прохоренко в кулуарах первой промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая открылась в среду в Ташкенте.

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По его словам, сейчас в проработке РЭЦ находится около 30 проектов в Узбекистане в различных секторах промышленности. В октябре 2017 года гендиректор РЭЦ Петр Фрадков сообщал, что центр планирует оказать поддержку по финансированию проектов компаний РФ в Узбекистане на общую сумму до 1 миллиарда долларов. В частности, помимо финансирования метзавода в Ташкенте речь идет об участии в строительстве завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области, а также в модернизации Сырдарьинской ТЭС и Фархадской ГЭС, с возможным участием ПАО "Силовые машины".

По данным РЭЦ, к настоящему времени центр предоставил экспортные гарантии на сумму около 400 миллионов долларов для проектов в химической отрасли, на транспорте, при поставках оборудования для горно-металлургической отрасли.

Проект нового металлургического завода на юге Ташкента стоимостью 278 миллионов долларов предусматривает строительство мощностей по производству 500 тысяч тонн холоднокатаного листового проката и холоднокатаного листа с покрытием. Генподрядчиком строительства выступает российская ГК "МетПром". Срок реализации проекта — два года.

В апреле 2017 года Газпромбанк подписал с узбекским акционерным коммерческим банком "Асака" соглашение о финансировании строительства завода в размере 82 миллионов евро.