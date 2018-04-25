УАЗ может заняться сборкой своих автомобилей в Узбекистане

Вопрос запуска сборки автомобилей в республике заключается в ее экономической целесообразности.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. ООО "Ульяновский автомобильный завод" рассматривает вариант организации сборки своих автомобилей в Узбекистане, переговоры находятся на начальном этапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела продаж в странах СНГ автозавода Алексея Заболотнова.

"Один из планов — как раз организация сборки наших автомобилей. В Узбекистане очень хорошие возможности в плане автомобильного бизнеса", — сказал Заболотнов в ходе промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая открылась в среду в Ташкенте.

Заболотнов сообщил, что вопрос запуска сборки автомобилей в республике заключается в ее экономической целесообразности.

"Сейчас мы ее как раз просчитываем. С "Узавтопромом" проводим периодически консультации, очень тесно общаемся", — отметил представитель автозавода.

По его оценке, речь может идти о сборке сразу нескольких моделей УАЗ — Patriot, Pickup и Profi.

"С точки зрения обеспеченности запчастями, возможности ремонта и гарантий мы здесь традиционно ближе к потребителю, чем западные бренды", — добавил представитель УАЗа.

Говоря о планах по продажам, Заболотнов отметил, что в 2018 году УАЗ планирует довести этот показатель на рынке Узбекистана до одной тысячи автомобилей против порядка 400 единиц в 2017 году.