18:04 25 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Выставка машин Автоваз

УАЗ может заняться сборкой своих автомобилей в Узбекистане

Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
8501

Вопрос запуска сборки автомобилей в республике заключается в ее экономической целесообразности.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. ООО "Ульяновский автомобильный завод" рассматривает вариант организации сборки своих автомобилей в Узбекистане, переговоры находятся на начальном этапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела продаж в странах СНГ автозавода Алексея Заболотнова.

"Один из планов — как раз организация сборки наших автомобилей. В Узбекистане очень хорошие возможности в плане автомобильного бизнеса", — сказал Заболотнов в ходе промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая открылась в среду в Ташкенте.

Заболотнов сообщил, что вопрос запуска сборки автомобилей в республике заключается в ее экономической целесообразности.

Инкассаторы Узбекистана получили новые автомобили УАЗ
© Пресс служба ООО "УАЗ"
Инкассаторы Узбекистана получили 300 автомобилей УАЗ
"Сейчас мы ее как раз просчитываем. С "Узавтопромом" проводим периодически консультации, очень тесно общаемся", — отметил представитель автозавода.

По его оценке, речь может идти о сборке сразу нескольких моделей УАЗ — Patriot, Pickup и Profi.

"С точки зрения обеспеченности запчастями, возможности ремонта и гарантий мы здесь традиционно ближе к потребителю, чем западные бренды", — добавил представитель УАЗа.

Говоря о планах по продажам, Заболотнов отметил, что в 2018 году УАЗ планирует довести этот показатель на рынке Узбекистана до одной тысячи автомобилей против порядка 400 единиц в 2017 году.

Теги:
УАЗ, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Арестованный в наручниках, фото из архива
    Особо опасен

    В Азербайджане задержали особо опасного преступника, обвиняемого в двойном убийстве, который 16 лет скрывался от российских властей.

  • Обнаруженные белорусские сигареты
    Закурить не найдется?

    Огромный склад контрабандных сигарет из Беларуси обнаружен в Литве – общая стоимость контрабандного товара превышает 660 тысяч евро.

  • Встреча в АГУ с китайской делегацией
    Обмен знаниями

    Китайцы намерены открыть центр в абхазском университете – чему будут учиться студенты из КНР, и чему станут обучать преподаватели из Поднебесной?

  • Автомобиль дорожной полиции Армении
    Смертельное ДТП

    На окраине Еревана пьяный мужчина за рулем Мерседеса сбил пятерых человек, один из них погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу.

  • Член экипажа американского танка M1 Abrams
    Больше некуда

    В Минобороны Латвии заявили, что балтийская страна на сегодняшний день не видит необходимости увеличивать военное присутствие НАТО на ее территории.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Литовский тупик

    Российский посол в Литве назвал нелепыми заявления Вильнюса о том, что действия по улучшению двусторонних отношений должны идти с российской стороны

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Дом дружбы, парк, газопровод: как прошел визит Бердымухамедова в Узбекистан
Трамп смахнул перхоть с пиджака Макрона
"Макрон должен быть безупречен": Трамп смахнул перхоть с плеча главы Франции
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054