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Земснаряд во время работ по углублению русла реки

Узбекистан закупит российские земснаряды и экскаваторы на миллионы долларов

© Sputnik / Марк Редькин
Экономика
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Тема:
Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (11)
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В рамках первой промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018 представители российских компаний обсудили с узбекскими партнерами ход реализации действующих проектов и новые контракты.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. "Российский экспортный центр" и Министерство водного хозяйства Узбекистана обсуждают возможность поставки землеснарядов в республику, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на главу представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрия Прохоренко.

"Мы совместно с министерством рассматриваем поставку с Челябинского завода нестандартных машин и оборудования партии землеснарядов. Общая стоимость заказа составит порядка 23-25 миллионов долларов", — рассказал Прохоренко Sputnik в кулуарах первой промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018.

Земснаряды — это своеобразные плавучие баржи, предназначенные для проведения дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов. В Узбекистане они будут применяться для очистки водоподводящих каналов, используемых для орошения, а также для углубления русла рек.

По словам Прохоренко, на финальной стадии рассмотрения находится проект по поставке российских экскаваторов в Узбекистан.

"Технику поставит машиностроительная группа КРАНЭКС (Иваново), там будет достаточно большой объем, сейчас мы рассматриваем предоставление кредитной линии под этот проект", — отметил собеседник.

Белоярская АЭС в Свердловской области
© Sputnik / Павел Лисицын
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Кроме того, "Российский экспортный центр" обсуждает с правительством Узбекистана возможность выделения средств на финансирование строительства атомной электростанции, а также готовится подписать кредитное соглашение по выделению 141 миллиона долларов на строительство Ташкентского металлургического завода.

Всего в настоящее время в проработке центра около 30 проектов в Узбекистане в различных секторах промышленности. В октябре прошлого года гендиректор РЭЦ Петр Фрадков сообщал, что центр планирует оказать поддержку по финансированию проектов компаний РФ в Узбекистане на общую сумму до 1 миллиарда долларов.

В частности, помимо финансирования строительства металлургического завода в Ташкенте речь шла об участии в создании завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области и о модернизации Сырдарьинской ТЭС и Фархадской ГЭС.

Тема:
Межотраслевая выставка Expo-Russia в Узбекистане (11)
Теги:
Министерство сельского и водного хозяйства, Российский экспортный центр, Россия, Узбекистан, Международная торговля, Геология, Промышленные технологии, Инвестиции



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