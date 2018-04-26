В Узбекистане может появиться Ассоциация индивидуальных предпринимателей

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время может быть создана Ассоциация индивидуальных предпринимателей, сообщает корреспондент Sputnik.
В феврале-апреле этого года представители партии изучили деятельность субъектов индивидуального предпринимательства (ИП) из 170 районов и 30 городов. На этой основе, а также исходя из полученных писем, мнений и предложений предпринимателей рабочая группа партии выдвинула ряд инициатив по совершенствованию работы ИП.
Так, например, представители партии уверены в необходимости создания Ассоциации индивидуальных предпринимателей, которая будет выражать права и интересы субъектов ИП, а также осуществлять координацию мер по защите их деятельности.
Кроме того, по мнению партии, сегодня нельзя удовлетворительно оценить обеспечение в судах защиты прав и интересов индивидуальных предпринимателей. Также глубоко не изучен международный опыт по налогообложению этого вида деятельности, перечислению предпринимателями обязательных платежей и размерам предоставляемых им тарифов.
Также представители партии предложили унифицировать все имеющиеся нормативные акты касательно деятельности ИП в один закон. Сегодня правовые отношения, связанные с деятельностью индивидуальных предпринимателей, упорядочиваются нормами свыше 40 актов, в том числе Гражданского кодекса, закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", указами и постановлениями президента.
В частности, в стране планируется принять закон "Об индивидуальном предпринимательстве", а также постановление президента "О мерах по коренному улучшению эффективности индивидуальной предпринимательской деятельности", разработать "дорожную карту" программы развития индивидуального предпринимательства.
Среди предлагаемых нововведений — меры по совершенствованию регистрации индивидуальных предпринимателей, повышению их платежеспособности в сфере налогов и других обязательных платежей, применение альтернативных форм обеспечения при выделении кредитов на основе международного опыта.
Особое место уделено ремесленничеству. Члены УзЛиДеП предложили создать особые ремесленнические зоны, а также предоставить ремесленникам дополнительные стимулы для развития их деятельности.