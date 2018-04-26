ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан намерен открыть в Тольятти текстильную фабрику и торговый дом.
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, узбекские гости презентовали город Карши, рассказали о его туристической и культурной привлекательности. Тольяттинцы в свою очередь познакомили представителей республики с промышленным и экономическим потенциалом Автограда, а также с его достопримечательностями.
В состав делегации РУ вошли первый заместитель губернатора Кашкадарьинской области Хуррам Джураев и хоким Карши Жамшид Фозилов.