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На раскройном участке текстильного предприятия

Узбекистан намерен открыть в Тольятти текстильную фабрику

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Также стороны хотят наладить сотрудничество в сфере строительства канатных дорог.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекистан намерен открыть в Тольятти текстильную фабрику и торговый дом.

Текстильные фабрики в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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На днях узбекская делегация посетила Тольятти, где также обсуждала с российскими коллегами сотрудничество в области образования и туризма и обмен опытом в вопросах водосбережения и строительства канатных дорог.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, узбекские гости презентовали город Карши, рассказали о его туристической и культурной привлекательности. Тольяттинцы в свою очередь познакомили представителей республики с промышленным и экономическим потенциалом Автограда, а также с его достопримечательностями.

В состав делегации РУ вошли первый заместитель губернатора Кашкадарьинской области Хуррам Джураев и хоким Карши Жамшид Фозилов.

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Теги:
текстильная фабрика, текстиль, Тольятти, Узбекистан



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