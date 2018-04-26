Европа осваивает Центральную Азию: немцы выдвигаются на рынок Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. По мнению Йохана Вандерплаетсе, амбиции должны быть направлены на создание новейших технологий внутри Евразийской зоны.
Сложной задачей он назвал поддержку среднего и малого бизнеса. Сила немецкой индустрии заключается в тысячах малых и средних инновационных компаний, а не в гигантах "Фольксваген" или "Сименс". То же самое справедливо в отношении Бельгии или Франции.
В России или Казахстане все сильно зависит от огромных компаний, принадлежащих государству. У стран поменьше, таких, как Армения, еще не выражена мотивация стимулировать средний и малый бизнес, хотя это может быть огромным конкурентным преимуществом внутри Евразийского пространства.
"Мы в Schneider решили вернуться в Узбекистан, хотя 5 лет назад закрыли там свою деятельность в связи с репрессивным бизнес-климатом, сложившимся при старом режиме. Страна с большим населением и огромным потенциалом снова открывается бизнесу — это хорошие новости для нас всех", — отметил президент компании.
Так что при проведении умной геополитики, стимулировании технологических инноваций, поддержке среднего и малого бизнеса "умное будущее Евразии" представляется вполне достижимым.
Например, в Кыргызстане есть дешевая гидроэнергия, а находится он рядом с Китаем, соответственно, Кыргызстан мог бы играть роль хаба для дата-центров и поставок энергии в Центральную Азию и Западный Китай — фактически такую же роль, какую Исландия играет для Западной Европы. Наконец, Узбекистан открывается по-новому с приходом новой администрации.