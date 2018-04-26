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Европа осваивает Центральную Азию: немцы выдвигаются на рынок Узбекистана

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ, рассказал, как Евразии нужно вести умную геополитику и делать ставку на малый и средний бизнес.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. По мнению Йохана Вандерплаетсе, амбиции должны быть направлены на создание новейших технологий внутри Евразийской зоны.

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Он рассказал "Коммерсанту", что существенную роль играют инвестиции в инфраструктуру, хорошие дороги, аэропорты, индустриальные зоны. "Я много путешествую по СНГ и видел лучшие передовые практики, такие, как экономическая зона "Алабуга" в Татарстане, успешный путь Астаны к превращению в финансовый хаб для Центральной Азии, успех ИТ-кластера в Минске и т.д. Это все правильные шаги", — сказал он.

Сложной задачей он назвал поддержку среднего и малого бизнеса. Сила немецкой индустрии заключается в тысячах малых и средних инновационных компаний, а не в гигантах "Фольксваген" или "Сименс". То же самое справедливо в отношении Бельгии или Франции.

В России или Казахстане все сильно зависит от огромных компаний, принадлежащих государству. У стран поменьше, таких, как Армения, еще не выражена мотивация стимулировать средний и малый бизнес, хотя это может быть огромным конкурентным преимуществом внутри Евразийского пространства.

"Мы в Schneider решили вернуться в Узбекистан, хотя 5 лет назад закрыли там свою деятельность в связи с репрессивным бизнес-климатом, сложившимся при старом режиме. Страна с большим населением и огромным потенциалом снова открывается бизнесу — это хорошие новости для нас всех", — отметил президент компании.

Так что при проведении умной геополитики, стимулировании технологических инноваций, поддержке среднего и малого бизнеса "умное будущее Евразии" представляется вполне достижимым.

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Кроме того, он уточнил, что важным конкурентным преимуществом в геополитическом раскладе является еще и Евразийская экономическая зона. Известно, что экономики стран бывшего СССР тесно переплетались друг с другом, поэтому стимулирование свободной торговли внутри зоны — это надежный драйвер экономического роста. Скажем, на Армению можно посмотреть как на отличное место для начала локального производства и затем использовать его в качестве экспортной базы для окружающих стран, не только евразийских, но и того же Ирана.

Например, в Кыргызстане есть дешевая гидроэнергия, а находится он рядом с Китаем, соответственно, Кыргызстан мог бы играть роль хаба для дата-центров и поставок энергии в Центральную Азию и Западный Китай — фактически такую же роль, какую Исландия играет для Западной Европы. Наконец, Узбекистан открывается по-новому с приходом новой администрации.

Теги:
Экономика, Малый бизнес, Евразия, Германия, Центральная Азия, Узбекистан



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