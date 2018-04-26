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Производство сигарет на фабрике

Курить — себе дороже: Узбекистан в полтора раза повысит акциз на сигареты

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Кроме того, налоги будут повышены на алкоголь на 20% и на земельные участки размером более одного гектара.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Опубликовано бюджетное послание, в котором сказано, как будут укрепляться доходы местных бюджетов.

Среди источников укрепления доходов местных бюджетов введение земельного налога для собственников участков более одного гектара. Повышение налога на алкогольную продукцию с 10 до 27%, на сигареты 50%, на пиво — 20%.

С учетом роста налогооблагаемой базы предусматривается снижение ставки налога с 1,7 % до 0,2 %. Исходя из социального состояния региона могут применяться понижающие коэффициенты. Например, размер налога на имущество на дом, расположенный в Хорезмской области будет в 2 раза ниже чем в Ташкенте. 

Альтернатива сигарет: вред или польза?
© Sputnik /
Альтернатива сигарет: вред или польза?

Теги:
собственность, алкогольная продукция, налоги, сигареты, Узбекистан



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