Пора платить по щитам: Узбекистан ждет передел рынка наружной рекламы

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время произойдет серьезный передел рынка наружной рекламы. Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в четверг представил проект постановления главы государства, который полностью перекроит рынок так называемой "наружки", сообщает корреспондент Sputnik.
Реклама есть, контроля нет
Как отмечается в документе, в стране на сегодняшний день не сформированы четкие и прозрачные требования к выбору и предоставлению мест для наружной рекламы, а также внешнему виду рекламных конструкций, что приводит к несоблюдению градостроительных норм и правил пожарной безопасности, ухудшению внешнего облика населенных пунктов.
Кроме того, вне правового регулирования остается порядок размещения рекламной и иной информации на фасадах и внешних конструкциях зданий, а также в местах расположения органов государственной власти, культурно-исторических, религиозных и природоохранных объектов.
Еще одна проблема — отсутствие четкого разграничения функций государственных органов, ответственных за обеспечение соблюдения установленных требований к размещению объектов наружной рекламы, ее содержанию и внешнему виду рекламных конструкций, что не позволяет определить сферы их ответственности.
При этом в республике априори отсутствуют эффективные механизмы общественного контроля за размещением наружной рекламы и соответствием ее содержания требованиям законодательства, нормам морали и нравственности.
Кто главный?
Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции предлагает передать функции по контролю за соблюдением градостроительных норм при сооружении объектов наружной рекламы, в том числе рекламных конструкций, Министерству строительства.
Контролем за соблюдением законодательства о рекламе, в том числе требований к ее содержанию и порядку размещения, а также сбору и обобщению статистики в этой сфере займется сам Госкомконкуренции.
Право на сооружение объектов наружной рекламы предпринимателям планируется выдавать на основе открытых электронных аукционов через единую электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION. Для этого хокимияты всех районов и городов сформируют списки земельных участков, предоставляемых для сооружения объектов наружной рекламы, а также опубликуют их на своих сайтах.
При этом органы госуправления и государственные организации получат право предоставлять принадлежащие им здания и иное недвижимое имущество для размещения рекламы с обязательным выделением не менее 20% от ее общего объема для социальной информации.
"Нет" рекламе — "да" морали
Одна из самых интересных инициатив документа — появление в районах и городах неких "зон, свободных от рекламы". Они будут располагаться в зданиях органов государственной власти, в культурно-исторических, религиозных и природоохранных объектах. В этих зонах наружная реклама коммерческого характера может быть размещена только инвесторами, взявшими на себя обязательства по вложению средств в развитие прилегающей инфраструктуры.
Важный передел в сфере управления рекламным рынком планируется осуществить в Ташкенте. Так, будет ликвидировано ГУП "Ташкент реклама сервис" при столичной администрации с передачей его функций творческому объединению "Тасвирий ойина", которое откроет свой филиал в столице.
Последнее будет отвечать за организацию общественного контроля за соблюдением законодательства о рекламе. Это, по мнению разработчиков, позволит исключить случаи посягательства на общепринятые нормы морали и нравственности в наружной рекламе, не допускать размещения деструктивной информации, негативно отражающейся на воспитании подрастающего поколения.
Почем нынче двигатель для торговли
Эксперты намерены четко прописать и все финансовые вопросы.
Так, например, согласно новому документу, 75% средств от сборов за право размещения наружной рекламы в Ташкенте будут направляться в бюджет города, 20% — "Тасвирий ойина", 5% — ГУП "Ижара маркази" Госкомконкуренции.
Кроме того, планируется ввести штрафы за незаконное размещение объектов наружной рекламы и рекламных конструкций. Для этого будет подготовлен проект нового закона.