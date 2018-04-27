Узбекистан и ЕС займутся совместной работой в энергетическом секторе

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Первое заседание подкомитета между Узбекистаном и ЕС по сотрудничеству в целях развития проходит в пятницу в Ташкенте.
Стороны планируют включить в обновленное Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) проекты в энергетическом секторе и горнодобывающей отрасли, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ноябре 2017 года сообщила журналистам, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.
"Мы очень надеемся, что динамика такой поддержки будет продолжаться и мы будем расширять не только объемы, но и направления сотрудничества с ЕС", — заявил на открытии заседания сопредседатель подкомитета, заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Шухрат Вафаев.
Вафаев сообщил, что важным вкладом в повышение интереса европейских компаний к Узбекистану является сотрудничество с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), установленное в июне 2017 года. "Мы ожидаем, что делегация ЕИБ посетит Узбекистан в следующем месяце, после этого визита мы сможем подписать ряд соглашений", — отметил зампред Госкоминвестиций.
СПС между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года. Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году. Объем финансовой помощи ЕС стране в 2014-2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.