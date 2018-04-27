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Представитель ЕС по вопросам безопасности Федерика Могерини

Узбекистан и ЕС займутся совместной работой в энергетическом секторе

© Sputnik / Артем Житенев
Экономика
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На заседании планируется включить в соглашение о партнерстве пункт о совместной работе в энергетическом секторе и горнодобывающей отрасли.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Первое заседание подкомитета между Узбекистаном и ЕС по сотрудничеству в целях развития проходит в пятницу в Ташкенте.

Стороны планируют включить в обновленное Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) проекты в энергетическом секторе и горнодобывающей отрасли, передает корреспондент РИА Новости.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ноябре 2017 года сообщила журналистам, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии.

"Мы очень надеемся, что динамика такой поддержки будет продолжаться и мы будем расширять не только объемы, но и направления сотрудничества с ЕС", — заявил на открытии заседания сопредседатель подкомитета, заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Шухрат Вафаев.

Представитель ЕС по вопросам безопасности Федерика Могерини
© Flickr / PROMinisterie van Buitenlandse Zaken
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По его оценке, помимо традиционной поддержки сельскохозяйственного сектора Узбекистана, важным направлением сотрудничества в новом СПС после 2020 года должно стать привлечение новых технологий из ЕС в энергетическую отрасль, а также участие европейских компаний в разработке и добыче горнорудных месторождений.

Вафаев сообщил, что важным вкладом в повышение интереса европейских компаний к Узбекистану является сотрудничество с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), установленное в июне 2017 года. "Мы ожидаем, что делегация ЕИБ посетит Узбекистан в следующем месяце, после этого визита мы сможем подписать ряд соглашений", — отметил зампред Госкоминвестиций.

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Фото из личного архива Татьяны Романовой
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Сопредседатель подкомитета, представитель гендиректората Еврокомиссии по развитию сотрудничества Рафаэлла Йодиче отметила, что на данном заседании необходимо запустить диалог для дальнейшего развития сотрудничества. "Мы хотели бы открыть окно для финансовых инвестиций в двустороннем и региональном формате… Инвестиции в энергетику — это очень важно", — добавила представитель Еврокомиссии.

СПС между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года. Дипломатическое представительство Евросоюза в Узбекистане открыто в 2012 году. Объем финансовой помощи ЕС стране в 2014-2020 годах утвержден в размере 168 миллионов евро. Эти средства будут направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры, внедрение возобновляемых источников энергии в агробизнесе, содействие программе по созданию новых рабочих мест в регионах.

Теги:
энергетика, горнодобывающий комплекс, Фредерика Могерини, Узбекистан



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