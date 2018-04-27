Российская компания будет производить подъемные краны в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Во Дворце творчества молодежи в Ташкенте начала свою работу международная промышленная выставка Eхpo-Russia Uzbekistan 2018.
На выставке свою продукцию и услуги представляют более 200 компаний и предприятий России, действующих в области энергетики, машиностроения, металлургии, строительства, транспортной логистики, телекоммуникаций и связи, производства продукции химического и агропромышленного комплексов, товаров народного потребления, продовольственной, медицинской, фармацевтической продукции, сельскохозяйственных и цифровых технологий.
На открытии форума отмечалась результативность проводимой работы по повышению промышленного потенциала страны, производству качественных товаров и услуг путем технического и технологического обновления предприятий. Также отмечались условия, создаваемые для выхода малого бизнеса на мировой рынок, принимаемые меры по модернизации промышленности и укреплению сотрудничества местных предпринимателей и иностранных инвесторов.
Цель мероприятия — дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией, диверсификация экономического сотрудничества, укрепление отношений в социально-гуманитарной сфере.
В специализированных павильонах выставки демонстрируются используемое в нефтегазовой сфере оборудование для разведки, переработки, транспортировки и хранения продукции, устройства для обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры, современные технологии для горнорудной промышленности, оборудование для металлургической, машиностроительной, энергетической, строительной отраслей. Эти павильоны служат платформой для диалога представителей реальных секторов экономики.
Еще один участник выставки — международная ассоциация молодых робототехников IYRA. Эта организация, занимающаяся организацией обучения детей в области робототехники, представляет проект, направленный на развитие способностей детей дошкольного и школьного возраста в сфере робототехники.
В рамках выставки проводятся презентации, круглые столы, переговоры между участниками и специалистами.