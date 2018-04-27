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Подъемный кран.

Российская компания будет производить подъемные краны в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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За прошедшие годы компания "Кран технологии" поставила подрядчикам из Узбекистана 20 кранов различных модификаций, сейчас организация планирует начать их производство в республике.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Во Дворце творчества молодежи в Ташкенте начала свою работу международная промышленная выставка Eхpo-Russia Uzbekistan 2018.

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Мероприятие организовано впервые Торгово-промышленной палатой, Министерством инновационного развития Республики Узбекистан и акционерным обществом "Зарубеж-Экспо" России при сотрудничестве с рядом министерств и ведомств, передает пресс-служба Хокимията Ташкента.

На выставке свою продукцию и услуги представляют более 200 компаний и предприятий России, действующих в области энергетики, машиностроения, металлургии, строительства, транспортной логистики, телекоммуникаций и связи, производства продукции химического и агропромышленного комплексов, товаров народного потребления, продовольственной, медицинской, фармацевтической продукции, сельскохозяйственных и цифровых технологий.

На открытии форума отмечалась результативность проводимой работы по повышению промышленного потенциала страны, производству качественных товаров и услуг путем технического и технологического обновления предприятий. Также отмечались условия, создаваемые для выхода малого бизнеса на мировой рынок, принимаемые меры по модернизации промышленности и укреплению сотрудничества местных предпринимателей и иностранных инвесторов.

Цель мероприятия — дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией, диверсификация экономического сотрудничества, укрепление отношений в социально-гуманитарной сфере.

В специализированных павильонах выставки демонстрируются используемое в нефтегазовой сфере оборудование для разведки, переработки, транспортировки и хранения продукции, устройства для обеспечения безопасности на объектах инфраструктуры, современные технологии для горнорудной промышленности, оборудование для металлургической, машиностроительной, энергетической, строительной отраслей. Эти павильоны служат платформой для диалога представителей реальных секторов экономики.

Флаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Мы производим подъемные краны, широко используемые в строительстве. Наши краны способны поднимать грузы до 60 тонн на высоту 70 метров. В Узбекистане уделяется особое внимание локализации производства строительных материалов на основе промышленной кооперации. За прошедшие годы мы успешно выполнили обязательства по поставке подрядчикам из Узбекистана 20 кранов различных модификаций. В дальнейшем планируем производить краны в Узбекистане", — говорит первый заместитель генерального директора российской компании "Кран технологии" Александр Михайлов. 

Еще один участник выставки — международная ассоциация молодых робототехников IYRA. Эта организация, занимающаяся организацией обучения детей в области робототехники, представляет проект, направленный на развитие способностей детей дошкольного и школьного возраста в сфере робототехники.

В рамках выставки проводятся презентации, круглые столы, переговоры между участниками и специалистами.

Теги:
Строительство, Выставка, Expo-Russia Uzbekistan, Узбекистан



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