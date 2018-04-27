"Роскосмос" предложил Узбекистану совместно создавать спутники

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" предложила Узбекистану профинансировать создание первых узбекских спутников и частично локализовать их сборку, сообщает корреспондент Sputnik.
"Мы обсуждали запуск первого спутника Узбекистана, предлагали свои варианты, надеемся, что будем и дальше двигаться в этом направлении. У нас масса предложений к Узбекистану по спутникостроению. Мы очень гибкие, поэтому предлагаем узбекским партнерам даже некоторую локализацию производства, а также использование финансовых ресурсов РФ, например, через Российский экспортный центр. Исходя из того, что нам говорит узбекская сторона, им это тоже очень интересно", — отметил Красников.
Он также добавил, что определенные проблемы для дальнейшего развития сотрудничества создает отсутствие нормативно-правовой базы в этом направлении между странами.
Кроме того, в Узбекистане, по словам Красникова, пока еще отсутствует единый орган, отвечающий за космическую деятельность. В стране, заметил он, только идет создание агентства "Узбеккосмос", пока же различные проекты раскиданы по министерствам и ведомствам.
Напомним, что в Узбекистане в ближайшие годы планируется восстановить авиационную промышленность и в перспективе создать аэрокосмическую отрасль.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал распоряжение о создании рабочей комиссии по подготовке предложений по развитию космических исследований и технологий во главе с вице-премьером страны Сухробом Холмурадовым.
Кроме того, глава Узбекистана, выступая в парламенте в декабре прошлого года, указывал на необходимость привлечения иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства и созданию национальной космической инфраструктуры наземного базирования и производственного назначения.