ITPS создаст комплекс цифровых решений для крупных предприятий Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Российская группа компаний ITPS достигла договоренностей о проработке комплекса цифровых решений для восьми крупных предприятий России и Узбекистана по итогам Первой международной промышленной выставки "EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018".
Следующим этапом проведенных встреч должно стать формирование дорожных карт и подписание протоколов о намерениях. За счет цифровизации производства и применения облачной платформы AVIST (Asset Visualization Smart Technology) — собственной разработки ITPS — можно собирать и анализировать в режиме реального времени технологические данные, строить на их основе точную интегрированную модель производства, оптимизировать производственные процессы и операционные затраты, и, как результат, увеличивать экономическую эффективность производства.
Серия круглых столов по вопросам сотрудничества Узбекистана и России в энергетике, сфере транспорта, науки и образовании, инновационной сфере стали фундаментом для проведения B2B встреч. Презентация решений для Цифровой трансформации предприятий и Интеллектуального месторождения от ITPS вызвали живой интерес у представителей бизнеса, государственного управления и инвесторов Узбекистана.