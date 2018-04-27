ITPS создаст комплекс цифровых решений для крупных предприятий Узбекистана

Благодаря новой разработке российской компании ITPS можно собирать и анализировать технологические данные и строить на их основе точную модель производства, страны планируют подписать дорожную карту.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Российская группа компаний ITPS достигла договоренностей о проработке комплекса цифровых решений для восьми крупных предприятий России и Узбекистана по итогам Первой международной промышленной выставки "EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018".

Следующим этапом проведенных встреч должно стать формирование дорожных карт и подписание протоколов о намерениях. За счет цифровизации производства и применения облачной платформы AVIST (Asset Visualization Smart Technology) — собственной разработки ITPS — можно собирать и анализировать в режиме реального времени технологические данные, строить на их основе точную интегрированную модель производства, оптимизировать производственные процессы и операционные затраты, и, как результат, увеличивать экономическую эффективность производства.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Российская компания будет производить подъемные краны в Узбекистане

"В настоящее время в мировом масштабе возрастает потребность в повышении качества и эффективности производства. Значимым условием для достижения этих целей является внедрение инновационных систем на предприятиях, — поясняет руководитель ITPS Леонид Тихомиров. — Мы разработали решение, которое позволяет оптимизировать производственные процессы и экономить трудовые и ресурсные затраты от 20 до 50% для различных сфер промышленности".

Серия круглых столов по вопросам сотрудничества Узбекистана и России в энергетике, сфере транспорта, науки и образовании, инновационной сфере стали фундаментом для проведения B2B встреч. Презентация решений для Цифровой трансформации предприятий и Интеллектуального месторождения от ITPS вызвали живой интерес у представителей бизнеса, государственного управления и инвесторов Узбекистана.