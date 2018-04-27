22:21 27 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Во время подписания документов

ITPS создаст комплекс цифровых решений для крупных предприятий Узбекистана

Sputnik / Вадим Савицкий
Экономика
Получить короткую ссылку
40 0 0

Благодаря новой разработке российской компании ITPS можно собирать и анализировать технологические данные и строить на их основе точную модель производства, страны планируют подписать дорожную карту.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Российская группа компаний ITPS достигла договоренностей о проработке комплекса цифровых решений для восьми крупных предприятий России и Узбекистана по итогам Первой международной промышленной выставки "EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2018". 

Следующим этапом проведенных встреч должно стать формирование дорожных карт и подписание протоколов о намерениях. За счет цифровизации производства и применения облачной платформы AVIST (Asset Visualization Smart Technology) — собственной разработки ITPS — можно собирать и анализировать в режиме реального времени технологические данные, строить на их основе точную интегрированную модель производства, оптимизировать производственные процессы и операционные затраты, и, как результат, увеличивать экономическую эффективность производства.

Подъемный кран.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Российская компания будет производить подъемные краны в Узбекистане
"В настоящее время в мировом масштабе возрастает потребность в повышении качества и эффективности производства. Значимым условием для достижения этих целей является внедрение инновационных систем на предприятиях, — поясняет руководитель ITPS Леонид Тихомиров. — Мы разработали решение, которое позволяет оптимизировать производственные процессы и экономить трудовые и ресурсные затраты от 20 до 50% для различных сфер промышленности".

Серия круглых столов по вопросам сотрудничества Узбекистана и России в энергетике, сфере транспорта, науки и образовании, инновационной сфере стали фундаментом для проведения B2B встреч. Презентация решений для Цифровой трансформации предприятий и Интеллектуального месторождения от ITPS вызвали живой интерес у представителей бизнеса, государственного управления и инвесторов Узбекистана. 

Теги:
цифровые технологии, компания, ITPS, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Польские злотые, архивное фото
    Дотянуть до получки

    В МВД Беларуси рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане республики при трудоустройстве в Польше.

  • Ветераны на праздновании Дня Победы ВОВ в Сухуме. Архивное фото.
    Московские подарки

    В этом году подарки и материальные пособия от "Дома Москвы" в Абхазии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, получат и ветераны труда.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выставка машин АвтоВАЗа
Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев
Шавкат Мирзиёев: вақт ўтган сари Шомаҳмудовлар оиласи кўрсатган қаҳрамонликнинг аҳамияти ва қадри тобора ошиб бормоқда.
Мирзиёев: героизм поступка семьи Шомахмудовых все возрастает
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054